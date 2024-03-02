المستشار القانوني للزمالك: حصلنا على فوائد غرامة كهربا كاملة حتى يوم السداد

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عن كواليس إنهاء قضية غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المستحقة للنادي الأبيض.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وقال شعيب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "مجلس الإدارة يسعى للحصول على حق الزمالك بكل الطرق، وكان هناك دعم منه حتى انتهى الأمر".

وأضاف "الملف كان مهما ووضعنا خطة عمل تبدأ من السعي الودي للحصول على حق النادي، فالقضية بدأت منذ سنوات".

وأكمل "القيم أمر مهم للغاية بالنسبة لإدارة الزمالك، والقيمة الواضحة هنا كانت عدم التفريط في أي حق من حقوق النادي والحصول على الغرامة كاملة".

وأوضح "الطرف الآخر كان يسعى وراء حقه أيضا في الحصول على تنازل أو تخفيض، بينما لم يتنازل الزمالك عن الحصول على المبلغ كاملا".

واختتم "النادي حصل على حقه كاملا ولم تحدث أي جدولة أو أي تنازل، والفوائد حصلنا عليها حتى يوم السداد 29 فبراير".

أما بخصوص قضية فرجاني ساسي، رفض شعيب الحديث عنها بقوله "مجلس الإدارة يؤمن بتوزيع الأدوار والتعليق على هذا الأمر ليس من اختصاصي".