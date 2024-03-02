وسام أبو علي: هذا ما طلبه مني كولر.. وأحب الضغط النفسي

كشف وسام أبو علي لاعب فريق الأهلي عما طلبه منه مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتغلب الأهلي على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال اللاعب الفلسطيني لقناة أون تايم سبورتس: "نحن كثيرون لكن الجميع يلعب، كولر يضع التشكيل وعندما أشارك أقدم أفضل مستوى ممكن".

وأضاف "كولر طلب مني أن ألعب بطريقتي وأركض وأضغط على الخصم عندما كنا متقدمين 1-0".

وتابع "أشعر بالسعادة وأحب الضغط النفسي لكن لدي شعور بالحب أيضا وهذا مهم لي".

وواصل "أنا مهاجم ولذلك يجب أن أسجل الأهداف، لكن أهم شيء أن أضغط على الخصم وأعمل للفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "ضد الزمالك ستكون أول مرة ألعب نهائي كأس ولذلك لا أستطيع الانتظار للعب المباراة، أتمنى أن نفوز، حققنا الانتصار في 3 مباريات متتالية وهذا شيء جيد".

وللمرة الأولى لا يخسر الأهلي أي مباراة في دور المجموعات القاري منذ عام 2008.

كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، يليه يانج أفريكانز المتأهل بالمركز الثاني وله 8 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة على شباب بلوزداد الجزائري الذي يملك نفس الرصيد، فيما تذيل ميدياما الغاني المجموعة بـ 4 نقاط.