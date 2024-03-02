مروان عطية: لهذا السبب نحصل على البطولات.. ومن يجتهد في مباراة الزمالك نبارك له

السبت، 02 مارس 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

مروان عطية

كشف مروان عطية لاعب الأهلي سبب حصول فريقه على البطولات من وجهة نظره.

وتغلب الأهلي على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عطية لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله كل ذلك بسبب العمل والاجتهاد ودعاء الوالدين، أحاول مساعدة الفريق في الملعب نحترم جميع الخصوم سواء الكبار أو الصغار، يجب أن نؤدي بطريقة جيدة ونطبق تعليمات المدرب".

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وأضاف "الأهلي يحصل على البطولات بسبب احترام الخصم ولذلك نكون في حالة تركيز كبيرة ويلعب بشكل جدي من أول دقيقة حتى النهاية".

وتابع "كل مباراة لديها ظروفها الخاصة ولا يوجد شيء يسمى خبراتنا أفضل أو خبرة الزمالك أعلى، كل فريق سيأخذ خصمه في عين الاعتبار وسنحترم بعضنا البعض".

وأكمل "أتمنى أن يسعد الجميع بغض النظر عن النتيجة لأن ذلك كتب بالفعل من قبل الله، من يجتهد نبارك له".

وأنهى حديثه قائلا: "بطولة أمم إفريقيا كانت صعبة وليس كما يعتقد الناس وكانت حلم لأي لاعب المشاركة والاستمرار فيها، سنعمل من أجل الحصول عليها فيما بعد".

وللمرة الأولى لا يخسر الأهلي أي مباراة في دور المجموعات القاري منذ عام 2008.

كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، يليه يانج أفريكانز المتأهل بالمركز الثاني وله 8 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة على شباب بلوزداد الجزائري الذي يملك نفس الرصيد، فيما تذيل ميدياما الغاني المجموعة بـ 4 نقاط.

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