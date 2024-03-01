لبيب: لم نحل جميع القضايا وهناك من حاربنا داخليا.. وهذا سبب تأخر ملف القيد

كشف حسين لبيب رئيس الزمالك أنه لم يتم حل جميع القضايا التي كانت على النادي في الفترة الماضية.

وقال لبيب لقناة ناديه: "وعدنا بقدرتنا على فك القيد في كرة القدم، وكان من أصعب الملفات التي واجهتنا بسبب طلب 2 ونصف مليون دولار، لكن تمكنا من إنجاز ذلك بعد تكاتف الزملكاوية وليس مجلس الإدارة فقط".

وأضاف "كان علينا 14 قضية من قبل أندية ولاعبين ومدربين، فكان يجب الوصول لتسوية أو دفع الأموال، وكان من أنجح من تعامل في هذا الملف هو عمرو أدهم وهاني برزي وحسين السيد وتمكنوا من حل جميع الأمور".

وتابع "لم نحل جميع القضايا، لكن خالد بوطيب كان لديه 2 مليون دولار و300 ألف ولدى باتشيكو 600 ألف دولار، وما حدث من تكاسل مع لشبونة ورفضت إدارتهم التحدث معنا لمدة 15 يوما".

وواصل "تواصلنا مع السفير المصري في البرتغال من أجل الوصول لهم، وخاطبنا بشكل مباشر معهم ثم توقف الحديث، ثم توقفوا عن التفاوض معنا بسبب أشخاص من مصر أرسلوا لهم أن المجلس من الممكن أن يتعرض للحل".

وأوضح "تمكنا في 120 يوما من تحقيق كل ما وعدنا به جماهير الزمالك بالرغم من الظروف الصعبة، لكن لدينا فريق عمل تمكن من تحقيق إعجاز ويتمثل في تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك وكان به مشاكل وقضايا تخص لاعبين ومدربين وججهات رياضية".

وأكمل "هذه ليست الصورة الجيدة لنادي الزمالك، أنا هنا منذ 50 عاما ولكن لم تتواجد مثل هذه المشاكل، الجمعية العمومية كانت تكلاه تاتواجد في الزمالك، الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وتابع "الزمالك نادي كبير وبه 18 لعبة، ولدينا 100 ألف عضو جمعية عمومية، وجدنا البنية التحتية سيئة والمواصفات الهندسية غير جيدة، لذلك كان يجب إعادة بناء النادي".

وأردف "طوال التاريخ كان الزمالك في مائة عقبة، وأعادنا حلمي زامورا للاستاد، يجب أن نحافظ على معايير نادي الزمالك وتاريخه ورموزه".

وشدد "الزمالك نادي جماعي ومتكون من مجموعات وليس فقط أعضاء مجلس الإدارة، يعمل الجميع من أجل حب الزمالك، ولدينا لجنة الاستثمار وهي مجموعة من محبي النادي ورافضين الإفشاء عن أنفسهم، جميع المحبين ابتعدوا عن النادي على جميع المستويات وفي 120 يوما تمكنا من إعادة هؤلاء".

وأكد "نحافظ على اللاعبين إذ تكون المعاملة لا تجعله فوق النادي وفي نفس الوقت لا نسيء لهم، الجميع أحب النادي من أجل فريق الكرة، ويوجد أساطير في ألعاب كثيرة مثل أحمد الأحمر ورضا هيكل، لكن يجب أن تحافظ على وعودك مع اللاعبين وأموالهم وبنود التعاقد معهم".

وكشف "النادي يدار كمؤسسة ولا يوجد أي فارق بين عضو مجلس إدارة وآخر أو أي شخص في لجنة ما، يجب على الجميع الاشتراك في إدارة النادي، لست خائفا من حصول أحد على الأضواء مني هذه هي القوة، وأرفض مسمى مجلس إدارة حسين لبيب، فهو مجلس إدارة نادي الزمالك".

وشدد "النادي أساسه البطولات في جميع الألعاب، بالتالي هدفنا كمجلس إدارة هو الدخول في جميع البطولات والفوز بها، كرياضي أعرف ذلك فقط كفوز شريف وليس عن الظلم وأجبر الجميع على احترام نادي الزمالك".

وواصل "النادي أكبر من المديونيات وحدوث ذلك كان سوء للإدارة، بدأنا نشعر أن الجميع يعود إلى النادي، ومن ينتقدني لا يتم إيقافه فيجب أن يأتي ويتحدث ويعبر عن رأيه، وهذا لا يؤدي إلى تجريح الآخر".

وأوضح "لا يمكنني تغيير العملة في السوق الموازي لأن هذا يضر بالمصالح الاقتصادية للدولة المصرية. ربما أخذنا بعض الوقت في حل قضايا القيد ولكن يجب أن تعرف الجماهير أن ذلك كان لأننا كنا نحاول تسوية بعض القضايا، مثل أتشيمبونج الذي تطلب وقتا طويلا حتى اتفقنا معه ومع وكيله على تقسيط المبلغ، بحيث نتمكن من السداد كلما وفرت العملة اللازمة".

وأكمل "نعرف أن تأخير حل ملف القيد كان قاسيا وأتفهم الجماهير التي تريد رفع إيقاف القيد ولا يهمها كيف يتم، ومعهم حق فهذا عملنا، ولكن يجب أن نتمه بحرفية. أخذنا وقتا طويلا ولكن لمصلحة النادي".

وعن الانتقادات بشأن رحيل بعض اللاعبين قال: "قائمة كرة القدم 30 لاعبا، وإذا كنت سأتعاقد مع 3 يجب أن أتخلى عن مثلهم. الحد الأقصى للإعارات 7 لاعبين وحين وصلنا كان هناك 6 معارين بالفعل وبالتالي لم يمكننا سوى إعارة لاعب واحد".

وواصل "أقصى ما كان يتمناه مشجع الزمالك هو عودة القيد والتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين، وهذه ميزة العمل الجماعي لمجلس الإدارة".

وتابع لبيب "لم يكن هناك مفر من رحيل بعض اللاعبين. وكان من الممكن أن أتعرض لإيقاف قيد آخر، ولذلك كان من المهم أن أدعم منطقة الوسط لأنها الأكثر حيوية. لدينا ناشئين على أعلى مستوى في الدفاع والهجوم ولذلك استهدفنا إبرام عقود لهم لضمان مستقبلهم من ناحية، ولضمان بقائهم معنا من الناحية الأخرى".

وأضاف رئيس الزمالك "نحن أتينا في منتصف الموسم وليس في بدايته، وكنا سنستفيد من ذلك لو بدأنا الموسم بأن ترى تغيرات الفريق مع فترة إعداد جيدة، ولكن الصورة تحسنت وهذا واضح للجميع".

وأردف "كم الإشاعات الذي خرج بخصوص ملف تجديد أحمد فتوح لم يكن طبيعيا".

وواصل "المدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو لم يكن موفقا ولكننا منحناه عدة فرص وتناقشنا معه عدة مرات. في النهاية قررنا تغييره وإن كنت لا أحبذ فعل ذلك في منتصف الموسم، ولكنه كان قرارا صحيحا".

وأكمل "أشكر معتمد جمال الذي أتى في وقت صعب وحقق نتائج جيدة للغاية. إنه من الأفضل وتعاقدنا مع مدرب أجنبي لا يعني أن جمال ينقصه شيئا، ولكن جماهيرية الزمالك وحجمه يحتم الاستفادة بخبرات أجنبية".

وأوضح "هناك العديد من الأسماء ترددت في ملف المدرب، ولكننا لم نتواصل سوى مع 3 مدربين فقط. كل ما أسعدني في هذا الكم من الأسماء هو أن الزمالك صار هناك العديد من الراغبين في دخوله وأصبح النادي مطلوبا، عكس الصورة الذهنية الطاردة السابقة".

وواصل "جوزيه جوميز من وجهة نظرنا كان أفضل الثلاثي الذي تحدثنا معه. والاختيار تم بناء على معايير محددة تخص التكلفة، والتركيز على بطولة محددة وهي الكونفدرالية. ليس هناك شرط جزائي في أول 6 أشهر، وإن أنجز المطلوب منه سيصبح العقد ساريا لعام آخر".

وتابع رئيس النادي الأبيض "تكلفة رحيل أوسوريو كانت حوالي 500 ألف دولار. تمكننا من الاجتماع معه وتوصلنا لجعل المبلغ 250 ألف دولار، ومنحناه المبلغ كاملا حتى لا يصبح قضية تالية".

وعن تجديد عقد أحمد سيد زيزو وإمكانية رحيله قال لبيب: "عقد زيزو ممتد لعام ونصف فلماذا يتم فتح هذا الموضوع؟ إنه من أخلص اللاعبين في نادي الزمالك فلماذا تفتعلوا لنا مشكلة لا وجود لها"؟

وأردف "حين وصلنا وجدنا فقط مليون جنيه في الخزينة و5 ملايين في صندوق محبي نادي الزمالك. نجحنا في حل أزمة حجز الضرائب وسددنا 57 مليون جنيه وتفاهمنا مع وزارة المالية على سداد بقية المديونيات".

وواصل "أخذنا قرضا مناسبا كما فعلنا أيام تواجدي في اللجنة المؤقتة حين حصلنا على قرض بقيمة 70 مليون جنيه على أن نسدده في 6 أشهر، ولكن لأننا نعرف ما نفعله سددناه في 4 أشهر فقط وحتى البنك نفسه اندهش من ذلك. ونسقنا عدة خطط لسداد المديونيات لكل الاتحادات الرياضية وبالتالي تم فتح القيد لنا. الوضع الذي وجدناه كان مزريا للغاية".

وفاز الزمالك على منافسه الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري الخميس الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.