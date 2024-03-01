قبل مواجهة الزمالك.. كولر: مستحيل التتويج بجميع البطولات وتأهلنا بهدوء في إفريقيا

أقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن من المستحيل التتويج بجميع البطولات قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل.

و تغلب الأهلي على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المدير الفني السويسري لقناة ناديه: "في الموسم الماضي تأهلنا بصعوبة وبسبب إهدار ركلة الجزاء في مباراة الهلال السوداني وصنداونز وتمكنا من الحصول على البطولة".

وأضاف "التأهل الحالي حدث بهدوء، الضغط العصبي في مصر دائما عالي ولذلك وجدنا الهدوء".

وتابع "سأشاهد مباراة يانج أفريكانز وسأخرج بتحليل عنه وأتحدث مع اللاعبين عنه قبل التحضير لمباراة الزمالك وأفكر في الطريقة المناسبة لمواجهته".

وواصل "هذه مباراة كأس ودائما تتسم تلك المباريات بالصعوبة وحدوث المفاجآت، أريد الفوز بالبطولة ولكن أعلم أنني سأواجه فريق قوي جدا وصعب، ولدى الزمالك نفس الأحلام والدوافع ورغبة الفوز".

وأكمل "سعيد لأن الجمهور سيحضر مباراة الزمالك بكامل عدد الملعب".

وأردف "من الطبيعي أن تكون إرادة الجماهير هي الفوز ونعرف هذه الضغوطات، كل بطولة نستمتع بها ونسعد بالحصول عليها، أهم شيء هو عدم فقد رغبة الجوع في التتويج بالبطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "على الجماهير أن تدرك استحالة التتويج بجميع البطولات حتى في ظل رغبتنا في تحقيق ذلك وحتى عندما كنت لاعبا كنت أفكر بتلك الطريقة، لكن استحالة التتويج بجميع البطولات، وبالرغم من ذلك سنحاول دائما".

وللمرة الأولى لا يخسر الأهلي أي مباراة في دور المجموعات القاري منذ عام 2008.

كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، يليه يانج أفريكانز المتأهل بالمركز الثاني وله 8 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة على شباب بلوزداد الجزائري الذي يملك نفس الرصيد، فيما تذيل ميدياما الغاني المجموعة بـ 4 نقاط.