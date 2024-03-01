منافس الأهلي المحتمل - صنداونز أو الوداد أو الترجي.. الوجه الآخر للصدارة

تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بحسم صدارة المجموعة الرابعة، وذلك بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، ليتأهل الأهلي متصدرا للمرة الأولى منذ نسخة 2019.

كما اختتم الأهلي دور المجموعات بلا هزيمة للمرة الأولى منذ عام 2008، وفي النهاية توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه على حساب القطن الكاميروني.

الأهلي هو الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، ومجموعته هي الوحيدة التي انتهت جميع مبارياتها حتى الآن، فما هي احتمالات خصم الأهلي القادم؟

متصدر المجموعة الرابعة سيلعب ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ويتوقف ذلك الأمر على نتيجة القرعة.

المجموعة الأولى: صنداونز أم مازيمبي؟

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن المتصدر مازيمبي الكونغولي.

مازيمبي تغلب على صنداونز في المباراة الأولى بهدف دون رد، وتجمعهما الجولة الأخيرة في مباراة ستحدد مصير الصدارة، بعد خروج بيراميدز ونواذيبو الموريتاني رسميا.

إذا فاز مازيمبي أو تعادل مع صنداونز، سيحسم هو صدارة المجموعة، بينما سيصبح الفريق الجنوب إفريقي أحد خصوم الأهلي المحتملين. أما إذا فاز صنداونز، يأتي مازيمبي ضمن الخيارات بدلا منه.

المجموعة الثانية: الوداد ضمن 3 مرشحين

حسم أسيك ميموزا الإيفواري صدارة هذه المجموعة برصيد 11 نقطة، تاركا الصراع بين سيمبا التنزاني والوداد المغربي (6 نقاط) وجوانينج جالاكسي البوتسواني (4 نقاط).

الوداد يستضيف أسيك في الجولة الأخيرة ويحتاج إلى الفوز، ولكنه لا يكفي وحده للتأهل، إذ يشترط تعثر سيمبا أمام جالاكسي، نظرا لأن سيمبا يتفوق على الوداد في المواجهات المباشرة (فاز 2-0 وخسر 1-0).

فوز سيمبا على ضيفه جالاكسي يعني تأهله بدون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، والتعادل يضمن له التأهل إذا لم يفُز الوداد على أسيك.

أما تأهل جالاكسي فيشترط فوزه على سيمبا، ثم فوز أسيك على الوداد، فحتى تعادل الوداد لن يصب في صالح الفريق البوتسواني نظرا لتساويه في المواجهات المباشرة مع الفريق البيضاوي، وتفوق الأخير في فارق الأهداف.

المجموعة الثالثة: الترجي والهلال وبترو

بترو أتلتيكو الأنجولي هو الوحيد الذي حسم التأهل برصيد 9 نقاط، ولكن يمكنه التراجع للمركز الثاني إن لم يفُز على النجم الساحلي التونسي في آخر جولة، بشرط فوز الترجي على الهلال السوداني.

أما إذا فاز بترو، يبقى المركز الثاني معلقا بين الترجي والهلال، إن لم يخسر الترجي سيمر إلى ربع النهائي بالمركز الثاني، أما إذا فاز الهلال على الترجي يتساوى الطرفان عند 8 نقاط ويتأهل الفريق السوداني بأفضلية المواجهات المباشرة.