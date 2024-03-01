بمشاركة حجازي.. الهلال يستغل تعثر النصر ويبتعد بالصدارة بالفوز على الاتحاد

الجمعة، 01 مارس 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

مالكوم

فاز الهلال على منافسه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة.

وسجل أهداف الهلال كل من صالح الشهري ومالكوم وسعود عبد الحميد، بينما أحرز نجولو كانتي هدف الاتحاد الوحيد.

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وتأخر الهلال في النتيجة قبل أن يتمكن من العودة وقلب الطاولة وتحقيق الفوز.

واستغل الهلال تعثر النصر الوصيف ضد الحزم إذ تعادل 4-4 في الجولة ذاتها ليوسع الفارق ويبتعد أكثر بالصدارة.

وارتفع رصيد الهلال ليصل للنقطة 62 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 37 في المركز الخامس.

وأحرز كانتي الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد رأسية رائعة.

وتعادل الشهري للهلال في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحصل حجازي على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد مسك من كاليدو كوليبالي، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء.

وفي الوقت بدل من الضائع سدد الشهري كرة قوية تصدى لها عبد الله المعيوف حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 50 حصل حجازي على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي.

وتقدم مالكوم في الدقيقة 59 من رأسية قوية بعد عرضية من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وأنهى عبد الحميد آمال الاتحاد في إدراك التعادل حتى بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعد مراوغته 3 مدافعين من الاتحاد وسدد مباشرة وسكنت الكرة الشباك.

وأنقذ حجازي فريقه من هدف محقق بعد استخلاص الكرة من خط المرمى نتيجة تسديدة مهاجم الهلال في الدقيقة 76.

وسيطر الهلال على مجريات المباراة وتمكن من الخروج بفوز هام ليزيد فارق النقاط مع النصر.

الاتحاد أحمد حجازي الهلال كانتي الدوري السعودي سعود عبد الحميد
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