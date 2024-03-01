الشحات: الأهلي حقق ما أراده أمام يانج أفريكانز

الجمعة، 01 مارس 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

حسين الشحات

أبدى حسين الشحات صاحب هدف فوز الأهلي على يانج أفريكانز سعادته بحسم الصدارة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة beIN sports عقب المباراة: "فوز مهم للغاية. كنا نريد الاستمرار على صدارة المجموعة وبدون خسارة".

وأضاف "أكرمنا الله بذلك وتمكننا من تحقيقه ونتمنى الاستمرار في البطولة حتى نتوج بها".

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سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

ووصل الشحات لهدفه القاري الـ20 رفقة الأهلي، كما أحرز الهدف رقم 17 له في دوري أبطال إفريقيا.

وتساوى الشحات مع وليد سليمان بنفس عدد الأهداف ويبتعد عن عماد متعب بفارق 8 أهداف.

ويأتي محمد أبو تريكة في المركز الثاني بـ32 هدفا، ويتصدر القائمة محمود الخطيب بـ37 هدفا.

وللمرة الأولى لا يخسر الأهلي أي مباراة في دور المجموعات القاري منذ عام 2008.

كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز حسين الشحات
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