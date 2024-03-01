دوري المحترفين - بتروجت يقترب من حسم الصعود.. وتعثر غزل المحلة

أقيمت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الصعود في دوري المحترفين المصري.

وفاز بتروجت على القناة بهدف دون رد سجله رشاد المتولي.

النتيجة رفعت رصيد بتروجت إلى 53 نقطة في الصدارة ليقترب من حسم التأهل الرسمي إلى الدوري المصري الممتاز، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه غزل المحلة.

فيما تجمد رصيد القناة عند 28 نقطة في المركز العاشر والأخير لمجموعة الصعود.

وفاز لافيينا على بروكسي بهدفين دون رد سجلهما رضا الويشي وعلاء سلامة.

لافيينا رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد بروكسي عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وتغلب طنطا على راية بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد شيكا وأقطاي عبد الله وعوض التهامي.

طنطا تقدم للمركز السابع برصيد 35 نقطة، فيما ظل راية عند 32 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل السكة الحديد مع ضيفه غزل المحلة بهدف لكل فريق.

النتيجة تركت السكة الحديد في المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما استمر المحلة في المركز الثاني مؤقتا برصيد 43 نقطة.

وتختتم الجولة بمباراة حرس الحدود (الرابع - 41 نقطة) مع وادي دجلة (الثالث - 42 نقطة) مساء اليوم.