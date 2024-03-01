متساويا مع وليد سليمان.. الشحات يسجل هدفه القاري الـ20 من صناعة معلول الـ80

الجمعة، 01 مارس 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

حسين الشحات

تقدم الأهلي بهدف حسين الشحات من صناعة علي معلول على يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الشحات هدف الأهلي في الدقيقة 46 من صناعة علي معلول.

ووصل الشحات لهدفه القاري الـ20 رفقة الأهلي، كما أحرز الهدف رقم 17 له في دوري أبطال إفريقيا.

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وتساوى الشحات مع وليد سليمان بنفس عدد الأهداف ويبتعد عن عماد متعب بفارق 8 أهداف.

ويأتي محمد أبو تريكة في المركز الثاني بـ32 هدفا، ويتصدر القائمة محمود الخطيب بـ37 هدفا.

وأصبح الشحات في المركز الثالث بترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف بالتساوي مع باكومي زوزوا لاعب يانج أفريكانز حيث يتصدر سانكارا كاراموكو ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف بدءا من دور المجموعات.

وبصناعة علي معلول الهدف يصل لصناعته رقم 80 رفقة الأهلي في جميع البطولات.

وبتقدم الأهلي في النتيجة ضد يانج أفريكانز فسيبقى في صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ12 نقطة.

ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني بـ8 نقاط وضمن التأهل لدور الـ8.

وبينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ويتذيل ميدياما بـ4 نقاط.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا علي معلول حسين الشحات
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