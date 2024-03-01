انتهت الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) الاتحاد

الجمعة، 01 مارس 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

سافيتش - الهلال - أبها

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد منافسه اتحاد جدة في المباراة التي تجمعهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ37 نقطة.

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انتهت

ق 76: حجازي ينقذ فريقه من هدف محقق بعد استخلاص الكرة من خط المرمى نتيجة تسديدة مهاجم الهلال.

ق 67: جووووول سعود عبد الحميد بعد مراوغته 3 مدافعين من الاتحاد وسدد مباشرة وسكنت الكرة الشباك.

ق 59: جووووول مالكوم من رأسية قوية بعد عرضية من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ق 50: حصول حجازي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق +45: تسديدة قوية من الشهري تصدى لها عبد الله المعيوف حارس الاتحاد

ق 43: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو ويلغي ركلة الجزاء.

ق 41: حجازي يتحصل على ركلة جزاء.

ق 39: جوووووول صالح الشهري بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 12: جوووووول نجولو كانتي برأسية رائعة

بداية المباراة

الهلال الدوري السعودي اتحاد جدة مالكوم ميلينكوفيتش سافيتش
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