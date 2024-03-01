انتهت الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) الاتحاد
الجمعة، 01 مارس 2024 - 18:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد منافسه اتحاد جدة في المباراة التي تجمعهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي.
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
النادي : الهلال
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ37 نقطة.
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انتهت
ق 76: حجازي ينقذ فريقه من هدف محقق بعد استخلاص الكرة من خط المرمى نتيجة تسديدة مهاجم الهلال.
ق 67: جووووول سعود عبد الحميد بعد مراوغته 3 مدافعين من الاتحاد وسدد مباشرة وسكنت الكرة الشباك.
ق 59: جووووول مالكوم من رأسية قوية بعد عرضية من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
ق 50: حصول حجازي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق +45: تسديدة قوية من الشهري تصدى لها عبد الله المعيوف حارس الاتحاد
ق 43: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو ويلغي ركلة الجزاء.
ق 41: حجازي يتحصل على ركلة جزاء.
ق 39: جوووووول صالح الشهري بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 12: جوووووول نجولو كانتي برأسية رائعة
بداية المباراة