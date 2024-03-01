انتهت في الدوري المصري - سيراميكا (2)-(0) المقاولون

الجمعة، 01 مارس 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - محمد توني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه المقاولون في المباراة التي تجمعهما في الجولة 15.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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ق 65 جوووول أحمد ياسر ريان يسجل الثاني

ق 39 جوووول أحمد الشيمي يسجل هدفا عكسيا.. أحمد هاني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول الشيمي تشتيت الكرة ولكنها مرت لداخل المرمى.

ق 33 أحمد هاني أنطلق بالكرة على الجانب الأيمن وأرسل تمريرة عرضية سددها أحمد بلحاج من على القائم الأول ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ق 26 بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي المقاولون وصلت الكرة لعماد ميهوب داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد كرة قوية ولكن شتتها رجب نبيل لخارج الملعب.

ق 14 أحمد ياسر ريان سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عامر عامر ببراعة.

ق 2 أحمد ياسر ريان سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عامر عامر ثم تابعها أحمد بلحاج بتسديدة مرت لخارج الملعب.

بداية المباراة

المقاولون الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي
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