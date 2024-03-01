تشكيل سيراميكا كليوباترا – أحمد ريان يعود لقيادة الهجوم ضد المقاولون

الجمعة، 01 مارس 2024 - 18:32

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه ضد منافسه المقاولون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويبدأ أحمد ياسر ريان في التشكيل الأساسي للفريق بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد بلدية المحلة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.

محمد عادل - خط الوسط: محمد إبراهيم- أحمد القندوسي -أحمد بلحاج - صامويل أمادي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - يوسف بعرور - ابراهيم محمد - فيڤور أكيم - جون إيبوكا - مروان عثمان.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويأتي المقاولون في المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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