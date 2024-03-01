الفوز الأول منذ 131 يوما.. فاركو ينتصر على البنك الأهلي في مباراة مجنونة

الجمعة، 01 مارس 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

فاركو البنك الأهلي

فاز فاركو ضد منافسه البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل سيف تيري وأحمد فؤاد ثنائية فاركو، وأحرز كريم بامبو هدف البنك الأهلي.

وحقق فاركو الفوز الأول في الدوري بعد 131 يوما إذ يعود إلى 22 أكتوبر الماضي ضد الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة.

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وتستمر سلسلة فاركو المميزة ضد البنك الأهلي بعدم الهزيمة، إذ خلال 5 مباريات تاريخية بينهما فاز 3 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر على الإطلاق.

وكذلك لم يخسر أحمد خطاب المدير الفني لفاركو منذ توليه المسؤولية في المباراة الثالثة على التوالي، إذ تعادل ضد طلائع الجيش والداخلية وفاز ضد البنك الأهلي.

وتوقفت المباراة عقب تسجيل فاركو هدف الفوز في الوقت القاتل لاعتراضات فريق البنك الأهلي على صحة الهدف قبل استئناف المباراة مرة أخرى.

ورفع فاركو رصيده ليصل للنقطة العاشرة في المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 12 في المركز الـ15.

افتتح تيري الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 60 بعد توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وتعادل بامبو بسرعة في الدقيقة 62 بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وجاء هدف فاركو في الدقيقة 90 بعد خطأ مدافع البنك الأهلي في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء ليحاول مهاجم فاركو في التسجيل لكن تمكن أحمد فؤاد من إحراز الهدف برأسية.

وتمكن فاركو من الحفاظ على فارق الهدف عقب استئناف المباراة ليحصل على الـ3 نقاط.

فاركو الدوري المصري البنك الأهلي سيف تيري أحمد فؤاد
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