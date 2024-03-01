مؤتمر مدرب بيراميدز: نريد خلق عقلية الانتصار لدى اللاعبين

الجمعة، 01 مارس 2024 - 17:29

كتب : بسام أبو بكر

يورتشيتش - بيراميدز

شدد كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز على أهمية مباراة فريقه أمام نواذيبو رغم وداع الفريقين للمسابقة.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "مباراة نواذيبو مهمة للغاية بغض النظر عن موقف الفريقين في دور المجموعات".

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وأضاف "هدفنا تحقيق الفوز وختام دور المجموعات بشكل جيد. نريد خلق عقلية الانتصار في جميع المباريات لدى اللاعبين".

وأتم "نواذيبو فريق قوي بدنيا ويمتلك لاعبين جيدين. المباراة ستكون قوية وستجهزنا بشكل جيد لمباريات الدوري".

وخسر بيراميدز بنتيجة 3-0 من مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، وودع البطولة من دور المجموعات.

ويتقاسم صنداونز ومازيمبي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ليضمنا التأهل إلى ربع النهائي.

بيراميدز ودع البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط ويتبقى له مباراة أمام نوادذيبو بطل موريتانيا صاحب الرصيد ذاته.

بيراميدز نوادذيبو
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