قبل مواجهة فالنسيا - أنشيلوتي: يجب ألا ننسى جريمة العام الماضي

الجمعة، 01 مارس 2024 - 17:00

كتب : محمد مصطفى

أنشيلوتي بعد أحداث العنصرية ضد فينسيوس أمام فالنسيا

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على أن فريقه سيقدم عرض جيد أمام منافس قوي، وذلك قبل مواجهة فالنسيا في الجولة الـ27 من الإسباني، مساء السبت، على ملعب ميستايا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كلما اقتربنا من نهاية الموسم، زادت أهمية المباريات، اللحظات الحاسمة في الموسم تأتي في شهري مارس وأبريل".

وعن ملعب ميستايا، أضاف مدرب ريال مدريد: "دائما ما نعاني هناك لأنه مكان صعب، وجميع النقاط في تلك المرحلة من الموسم أمر في غاية الأهمية، كل فريق يحتاج إلى النقاط للمنافسة على الصدارة أو المراكز المؤهلة لدوري الأبطال أو الهروب من الهبوط".

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ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 65 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

وأضاف أنشيلوتي: "يجب ألا ننسى ما حدث العام الماضي لأنه عندما يحدث سلوك عنصري يجب أن ندينه ونحدد المسؤولين عنه، لقد قام فالنسيا بعمل جيد لأنهم حددوا هوية مرتكبي الجريمة".

وكان فينسيوس تعرض لواقعة عنصرية خلال مواجهة الفريقين الموسم الماضي على ملعب ميستايا، ليفرض الاتحاد الإسباني، عقوبات قاسية على فالنسيا، بينها إغلاق جزئي للملعب، وكذلك اعتقلت الشرطة الإسبانية ثلاثة من مشجعي فالنسيا مشتبه في تورطهم بتوجيه إساءات عنصرية للاعب البرازيلي.

كما فرض الاتحاد الإسباني غرامة بقيمة 45 ألف يورو على فالنسيا.

وأضاف أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "سنلعب في مدينة عانت مؤخرًا من مأساة، من الصعب جدًا أن ننسى ذلك، نعرب عن تضامننا الشديد مع العائلات المتضررة".

وتعرضت مدينة فالنسيا لحريق هائل وسط المدينة بمبنى ضخم يقيم فيه 200 شخصا، في حادث اعتبره سكان المدينة الأسوأ في تاريخ فالنسيا، حيث كان يمكن مشاهدة ألسنة اللهب من جميع أنحاء المدينة.

وعن موقف بيلينجهام، أوضح أنشيلوتي أن النجم الإنجليزي في جاهزيته الكاملة بنسبة 100 %، ولكنه أشار إلى أنه لم يتدرب كثيرًا مع الفريق حيث قام بكل ما يحتاجه بشكل فردي، لينضم لقائمة الفريق.

وعن موقف بقية المصابين، أكد أنشيلوتي أن إيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا قريبان من العودة، مشيرًا إلى أن عودتهما ستكون مع مواجهة مايوركا في شهر إبريل بعد العودة من التوقف الدولي في مارس.

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