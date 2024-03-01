عودة بيلينجهام - قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة المرينجي، لمواجهة فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني، والمقررة في تمام العاشرة مساء السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميستايا.

وشهدت القائمة عودة جود بيلينجهام بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة جيرونا، بالتواء شديد في الكاحل.

كما عاد

أندري لونين - كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس

الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فيران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس - داني سيبايوس - أردا جولر - أوريلين تشاوميني - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

الهجوم: خوسيلو - براهيما دياز - فينسيوس جونيور - رودريجو

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 65 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.