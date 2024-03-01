عودة بيلينجهام - قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

الجمعة، 01 مارس 2024 - 16:27

كتب : محمد مصطفى

جود بيلينجهام - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة المرينجي، لمواجهة فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني، والمقررة في تمام العاشرة مساء السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميستايا.

وشهدت القائمة عودة جود بيلينجهام بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة جيرونا، بالتواء شديد في الكاحل.

كما عاد

أخبار متعلقة:
أس: اختبار يحدد موقف بيلينجهام من الظهور أمام فالنسيا أنشيلوتي: واجهنا إشبيلية بهذه الطريقة بسبب غياب بيلينجهام وخوسيلو الدوري الإسباني ودوري الأبطال.. مباريات هامة سيفقد ريال مدريد فيها بيلينجهام

أندري لونين - كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس

الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فيران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس - داني سيبايوس - أردا جولر - أوريلين تشاوميني - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

الهجوم: خوسيلو - براهيما دياز - فينسيوس جونيور - رودريجو

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 65 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني الليجا بيلينجهام بيلنجهام
نرشح لكم
قبل مواجهة فالنسيا - أنشيلوتي: يجب ألا ننسى جريمة العام الماضي أس: اختبار يحدد موقف بيلينجهام من الظهور أمام فالنسيا ماذا حدث في الإليزيه؟.. ماكرون لـ مبابي: ستخلق لنا المزيد من المشاكل كوبي تزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد مودريتش: هذه هي جينات ريال مدريد أنشيلوتي: واجهنا إشبيلية بهذه الطريقة بسبب غياب بيلينجهام وخوسيلو في ليلة استقبال راموس وإصابة الحكم.. ريال مدريد يهزم إشبيلية بهدف قاتل انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) إشبيلية
أخر الأخبار
لبيب: لم نحل جميع القضايا وهناك من حاربنا داخليا.. وهذا سبب تأخر ملف القيد 21 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أبلغت كهربا أنه الرقم 3 في ترتيب المهاجمين.. وموقف شوبير بعد عودة الشناوي ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة الزمالك.. كولر: مستحيل التتويج بجميع البطولات وتأهلنا بهدوء في إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
منافس الأهلي المحتمل - صنداونز أو الوداد أو الترجي.. الوجه الآخر للصدارة 2 ساعة | تقرير في الجول
بمشاركة حجازي.. الهلال يستغل تعثر النصر ويبتعد بالصدارة بالفوز على الاتحاد 2 ساعة | سعودي في الجول
الشحات: الأهلي حقق ما أراده أمام يانج أفريكانز 3 ساعة | الكرة المصرية
وقت لا ينفع الندم.. بلوزداد يسحق ميدياما ولا يستفيد من فوز الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مصطفى شوبير: خصم الأهلي القادم هو من يشعر بالقلق.. وتأهلنا بلا إثارة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو