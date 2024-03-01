خبر في الجول - النمسا الوجهة الأقرب لفحص ديانج

الجمعة، 01 مارس 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

أليو ديانج

يستعد المالي أليو ديانج للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية للخضوع لفحوصات طبية.

وغاب ديانج عن مباريات الأهلي الاخيرة بسبب الإصابة.

وحسبما علم فإن الأهلي ينتظر استخراج إذن السفر الخاص بأليو ديانج إلى إحدى الدول الأوروبية للخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

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وتعد النمسا الوجهة الأقرب لسفر ديانج الذي سيخضع لمنظار استكشافي بسبب وجود صعوبة في تحديد سبب معاناة اللاعب وشكواه من ركبته.

وكان أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي قال عبر موقع النادي الرسمي قبل عدة أيام: "خضع أليو ديانج لفحوصات طبية وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد الشكوى من آلام في الركبة".

وكشف جاب الله "الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضح "ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلية للركبة خلال مشاركة مالي في أمم إفريقيا، وتكررت الشكوى أكثر من مرة خلال تواجد اللاعب مع منتخب بلاده".

وشدد "تعاملنا مع شكوى ديانج بجدية شديدة بإجراء الفحوصات الطبية للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب".

يذكر أن الأهلي يسستعد لمواجهة يانج أفريكانز مساء اليوم الجمعة ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي أليو ديانج
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