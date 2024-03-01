التشكيل - أبو جبل أساسي مع البنك الأهلي.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو

يتواجد الحارس الدولي محمد أبو جبل في التشكيل الأساسي لنادي البنك الأهلي خلال مواجهة فاركو.

ويلعب البنك الأهلي أمام فاركو ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمود الجزار - محمد عبد الغني - موسى فراوي

الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي - محمد بسيوني -

الهجوم: أحمد مدبولي - أسامة فيصل - كريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين - محمود قاعود - عاصم صلاح - إبراهيم حسن أيمن أشرف - عماد فتحي - ياو أنور - سيرجي أكا - محمد هلال.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جابر كامل - أحمد البحراوي - رامي صبري - ياسين مرعي

الوسط: محمد فخري - سيف العجوز - محمود عماد - وليد علي

الهجوم: سيف تيري - عمرو جمال

ويحتل البنك الأهلي المركز 15 في جدول تريتب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما ينواجد فاركو في المركز 18 (الأخير) برصيد 7 نقاط.