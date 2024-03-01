خبر في الجول - كولر يفاضل بين السولية وأفشة أمام يانج أفريكانز

الجمعة، 01 مارس 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - بيراميدز

يسعى مارسيل كولر مدرب الأهلي لاختيار التشكيل الأنسب أمام يانج أفريكانز التنزاني.

ويستضيف الأهلي نظيره يانج أفريكانز مساء اليوم الجمعة ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كولر يفاضل بين عمرو السولية و محمد مجدي أفشة للدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي أمام يانج أفريكانز.

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ويتواجد أحمد نبيل كوكا في قائمة الاهلي بعد تعافيه من الإصابة ولكن ليس من المرجح ان يبدأ بالتشكيل الأساسي للمباراة.

فيما يغيب المالي أليو ديانج عن صفوف الاهلي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس - محمد هاني - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو - كريم فؤاد - وسام أبو علي - أنتوني موديست

أما المستبعدون وأسباب غيابهم فجاءت كالتالي:

محمود الزنفلي وعمر كمال - غير مقيدين قاريا

محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي "كريستو" - للإصابة

محمود كهربا وأحمد عبد القادر وكريم وليد ومحمود متولي - أسباب فنية

ويستعد الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في آخر جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يانج افريكانز يحل ثانيا بـ 8 نقاط.

وحسم الفريقان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويتبقى فقط المنافسة على الصدارة.

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