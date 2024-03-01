خبر في الجول - كولر يفاضل بين السولية وأفشة أمام يانج أفريكانز
الجمعة، 01 مارس 2024 - 14:30
كتب : FilGoal
يسعى مارسيل كولر مدرب الأهلي لاختيار التشكيل الأنسب أمام يانج أفريكانز التنزاني.
ويستضيف الأهلي نظيره يانج أفريكانز مساء اليوم الجمعة ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وحسبما علم FilGoal.com فإن كولر يفاضل بين عمرو السولية و محمد مجدي أفشة للدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي أمام يانج أفريكانز.
ويتواجد أحمد نبيل كوكا في قائمة الاهلي بعد تعافيه من الإصابة ولكن ليس من المرجح ان يبدأ بالتشكيل الأساسي للمباراة.
فيما يغيب المالي أليو ديانج عن صفوف الاهلي بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
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