القبض على لاعب منتخب هولندا في دبي

الجمعة، 01 مارس 2024 - 14:24

كتب : محمد مصطفى

كوينسي بروميس - أياكس

اعتقلت الشرطة في مطار دبي، اللاعب الهولندي كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو الروسي الحالي، وإشبيلية وأياكس السابق.

كوينسي بروميس

النادي : سبارتاك موسكو

سبارتاك موسكو

وذكرت صحيفة التليجراف الهولندية، أن شرطة دبي احتجزت بروميس، بعد معسكر تدريبي لفريقه هناك، وذلك على خلفية صدورة حكم بالسجن ضده لمدة 6 سنوات.

وأُدين بروميس 32 عاما، بتهمة تهريب المخدرات، بالإضافة حكم آخر بطعن ابن عمه.

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ولم تسمح شرطة دبي للاعب بالسفر مع زملائه خلال رحلة عودة الفريق إلى روسيا.

وحُكم على بروميس في 14 فبراير، في هولندا بالسجن لمدة ست سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كيلو جرام من الكوكايين في يناير 2020 تم اعترضه في مدينة أنتويرب البلجيكية، وفي يونيو من العام الماضي، حُكم على اللاعب الهولندي بالسجن لمدة 18 شهرًا لطعنه ابن عمه، وهذه القضية مازالت قيد الاستئناف.

وخلال المعسكر التدريبي في دبي، حُكم على بروميس غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات، كما قضت بالسجن لمدة ست سنوات على ابن عم اللاعب، شريكه في تهريب المخدرات.

ووفقا لصحيفة التليجراف، لم تكن النيابة العامة الهولندية على علم باعتقال بروميس في البداية، خاصة وأن اللاعب لم يحضر جلسات محاكمة ولم يدل بأي بيان حول الجرائم المنسوبة له.

وكانت الشرطة الهولندية ألقت القبض على بروميس في ديسمبر 2020، بتهمة طعن ابن عمه، ولكن تم الإفراج عنه بعدما أثبت أنه لم تكن هناك محاولة قتل، وذلك خلال حفل عائلي، بعد جدال حول قلادة مسروقة.

وكان بروميس يلعب وقتها لصالح أياكس الهولندي، قبل الانتقال إلى سبارتاك في فبراير 2021.

وتجنب بروميس القبض عليه، لأن هولندا وروسيا ليس بينهما اتفاق تسليم المجرمين، قبل أن يتم القبض عليه في دبي بعد معاهدة تسليم المجرمين الموقعة مؤخرًا بين هولندا والإمارات.

وكان فريق سبارتاك في طريقه للعودة إلى روسيا، استعدادا لخوض أول مباراة ضد زينيت سان بطرسبرج يوم السبت، حيث سافر الفريق دون لاعبه الهولندي.

ولعب بروميس 50 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، سجل خلالهم 7 أهداف.

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