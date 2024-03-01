موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرضا مغريا من بايرن لضم أراوخو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن رفض برشلونة عرضا مغريا من بايرن ميونيخ للتعاقد مع رونالد أراوخو.

ويمتد عقد أراوخو مع برشلونة حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة رفض عرضا من بايرن ميونيخ لضم أراوخو مقابل 90 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن برشلونة رفض عرضا من بايرن عبارة عن 80 مليون يورو+ 10 ملايين متغيرات لضم المدافع الأوروجواياني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويعاني بايرن ميونيخ من أزمة دفاعية خلال الموسم الحالي كلفته التراجع للمركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 53 نقطة خلف باير ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة.

أراوخو صاحب الـ 24 عاما خاض 28 مباراة مع برشلونة بالموسم الحالي وسجل هدفا في جميع المسابقات.

ويلعب المدافع الاوروجواياني في صفوف برشلونة منذ أكتوبر 2020 وخاض مع الفريق 141 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتوج المدافع الشاب مع برشلونة بـ 3 ألاقب (الدوري الإسباني - كأس ملك إسبانيا - السوبر الإسباني).