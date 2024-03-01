الزمالك يعلن تعافي زياد كمال من الإصابة

تعافى زياد كمال لاعب الزمالك من الإصابة التي غيبته طوال الفترة الماضية.

زياد كمال النادي : الزمالك الزمالك

وانضم زياد كمال لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية قادما من إنبي لكنه تعرض لأصابة حرمته من الظهور خلال المباريات الماضية.

وشارك زياد كمال في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً للقاء سوار الغيني.

وتعافى زياد كمال من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية.

في المقابل واصل السنغالي إبراهيما نداي تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم.

ويعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني يوم الأحد المقبل، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن الزمالك ضمن صدارة ترتيب المجموعة الثانية والتأهل لربع نهايئ الكونفدرالية.