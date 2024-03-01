السكتيوي يقود المغرب في أولمبياد باريس

سيقود طارق السكتيوي منتخب المغرب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس العاصمة الفرنسية.

وتأهل منتخب المغرب لأولمبياد باريس عقب التتويج بكأس إفريقيا تحت 23 عاما على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين طارق السكتيوي مدربا لمنتخب تحت 23 عاماً خلفا لعصام الشرعي.

وكلف الاتحاد المغربي، السكتيوي بتولي المهمة رغم نجاح الشرعي في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لهذه الفئة السنية.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "هذا التغيير في الجهاز الفني يأتي في إطار النهج الجديد للجنة المنتخبات الوطنية والمتمثل في التنسيق والتواصل بين الأجهزة الفنية لكافة المنتخبات الوطنية".

السكتيوي نجم بورتو السابق خاض عدة تجاربة تدريبية مع أندية على غرار نهضة بركان الذي حصل معه على الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

كما درب المغرب التطواني والمغرب الفاسي الذي حصل معه على لقب كأس العرش موسم 2014-2015.