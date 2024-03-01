السكتيوي يقود المغرب في أولمبياد باريس

الجمعة، 01 مارس 2024 - 12:05

كتب : FilGoal

المغرب ضد مصر

سيقود طارق السكتيوي منتخب المغرب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس العاصمة الفرنسية.

وتأهل منتخب المغرب لأولمبياد باريس عقب التتويج بكأس إفريقيا تحت 23 عاما على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين طارق السكتيوي مدربا لمنتخب تحت 23 عاماً خلفا لعصام الشرعي.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - عودة شيكابالا.. وجوميز يعقد جلسة خاصة مع عاطف صعق أتليتكو مجددا.. بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بقيادة فالفيردي كرة سلة - إتمام إجراءات انضمام عبد الرحمن نادر لمنتخب مصر مواعيد مباريات الجمعة 1 مارس والقنوات الناقلة.. الأهلي في إفريقيا والدوري وكلاسيكو السعودية

وكلف الاتحاد المغربي، السكتيوي بتولي المهمة رغم نجاح الشرعي في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا لهذه الفئة السنية.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "هذا التغيير في الجهاز الفني يأتي في إطار النهج الجديد للجنة المنتخبات الوطنية والمتمثل في التنسيق والتواصل بين الأجهزة الفنية لكافة المنتخبات الوطنية".

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏لحية‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏

السكتيوي نجم بورتو السابق خاض عدة تجاربة تدريبية مع أندية على غرار نهضة بركان الذي حصل معه على الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

كما درب المغرب التطواني والمغرب الفاسي الذي حصل معه على لقب كأس العرش موسم 2014-2015.

منتخب المغرب أولمبياد باريس منتخب المغرب الأوليمبي
نرشح لكم
هدف حمدي ليس كافيا.. الوكرة يخسر أمام متذيل ترتيب الدوري القطري بعد اقتحام الملعب.. إيقاف رئيس الوكرة 6 أشهر ومنعه من دخول الملاعب تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة انسحاب وشيك وفوضى الاعتراض على التحكيم.. حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع السد التاسعة بلا فوز.. صالح جمعة يشارك في تعادل الكرخ القاتل مع كتيبة البدري دوري أبطال إفريقيا - الوداد يبُقي على أماله بفوز خارج القواعد ضد جالاكسي انتهت مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز (4) (0) بلوزداد.. تأهل الأهلي ويانج
أخر الأخبار
استمرار غياب صلاح وعودة الثنائي.. كلوب يوضح موقف مستشفى ليفربول 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كولر يفاضل بين السولية وأفشة أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة المصرية
القبض على لاعب منتخب هولندا في دبي ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سليمان: الزمالك انتصر في ملف كهربا.. وليس لنا علاقة بالجانب الآخر ساعة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرضا مغريا من بايرن لضم أراوخو ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يعلن تعافي زياد كمال من الإصابة 3 ساعة | الكرة المصرية
السكتيوي يقود المغرب في أولمبياد باريس 3 ساعة | الوطن العربي
مران الزمالك - عودة شيكابالا.. وجوميز يعقد جلسة خاصة مع عاطف 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو