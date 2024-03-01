مران الزمالك - عودة شيكابالا.. وجوميز يعقد جلسة خاصة مع عاطف

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه بعد التعافي من الإصابة.

وغاب شيكابالا عن الزمالك في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأمس ضمن الجولة 14 من الدوري، وحسمها الأبيض بهدف دون رد، وذلك بسبب شكواه من آلام في القدم.

وانتظم شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم الجمعة وشارك بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

كما عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع محمد عاطف لاعب الأبيض خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء سوار الغيني.

ومنح المدير الفني، اللاعب الشاب المنضم حديثا من طنطا بعض التعليمات الفنية لتنفيذها وطالبه بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني يوم الأحد المقبل، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن الزمالك ضمن صدارة ترتيب المجموعة الثانية والتأهل لربع نهايئ الكونفدرالية.