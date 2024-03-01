صعق أتليتكو مجددا.. بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بقيادة فالفيردي

وفاز بلباو على أتليتكو 3-0 ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

وكان بلباو قد حسم مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وضرب بلباو بقيادة أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق موعدا مع ريال مايوركا الذي يقوده المكسيكي خافيير أجييري مدرب منتخب مصر السابق في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وافتتح إينياكي وليامز التسجيل وأحرز هدف بلباو الأول في الدقيقة (13).

وأضاف شقيقه، نيكو ويليامز الهدف الثاني لبلباو عند الدقيقة (42).

واختتم جوركا جوروزيتا اهداف بلباو في الدقيقة(61) من المباراة.

ويحمل بلباو لقب كاس ملك إسبانيا 24 مرة ولكن آخر مرة حمل فيها الكاس جاءت موسم 1983-1984.