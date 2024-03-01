كرة سلة - إتمام إجراءات انضمام عبد الرحمن نادر لمنتخب مصر

أتم الاتحاد المصري لكرة السلة إجراءات انضمام عبد الرحمن نادر لتمثيل منتخب مصر.

وبات من حق عبد الرحمن نادر لاعب فونيكس الأسترالي المشاركة بشكل رسمي مع منتخب مصر.

وقال اتحاد كرة السلة عبر حسابه على فيسبوك: "استخراج كافة أوراق عبد الرحمن نادر وانضمام اللاعب بشكل رسمي لمنتخب مصر.

عبد الرحمن من مواليد عام 1993 ولعب مع فريق فونيكس صانز الأمريكي من قبل في دوري NBA.

واستطاع عبد الرحمن نادر قيادة فريقه السابق فونيكس صانز لبلوغ نهائي NBA عام 2021 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993.

وانتقل عبد الرحمن نادر الذي يجيد اللعب في مركز 3 إلى صفوف فريق فونيكس الأسترالي مطلع الموسم الجاري، وخاض معه حتى الآن 8 مباريات