مواعيد مباريات الجمعة 1 مارس والقنوات الناقلة.. الأهلي في إفريقيا والدوري وكلاسيكو السعودية

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 والقنوات الناقله.

ويلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني ضمن ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما تُقام اليوم مباراتي سيراميكا ضد المقاولون العرب، والبنك الأهلي أمام فاركو ضمن الجولة 14 من الدوري.

ويواجهة الهلال نظيره اتحاد جدة في كلاسيكو مرتقب ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم اضغط هنا.

ويلعب لاتسيو ضد ميلان في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × يانج أفريكانز.. في تمام الساعة 6:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

شباب بلوزداد × ميدياما.. في تمام الساعة 6:00.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري المصري

البنك الأهلي × فاركو.. في تمام الساعة 4:00 عصرا وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب.. في تمام الساعة 7:00 مساء وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

الهلال × اتحاد جدة.. في تمام الساعة 7:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة ssc 1.

أبها × الطائي.. في تمام الساعة 4:00 عصرا.. وتذاع المباراة على قناة ssc extra1.

الدوري الإيطالي

لاتسيو × ميلان.. العاشرة إلا ربع مساء وتذاع على قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × موناكو.. 10:00 مساء مساء وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 1.