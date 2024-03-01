سلة - مصري أمريكي ولاعب NBA سابق.. تعرف على الثلاثي الجديد للأهلي في BAL

الجمعة، 01 مارس 2024 - 00:42

كتب : Filgoal Team

محترفو الأهلي - سلة

أعلن الأهلي عن تعاقده مع الثلاثي المحترف توني ميتشيل جونيور وباتريك جاردنر وبرينس أدامز علي لدعم صفوف الفريق في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

ولعب ميتشيل -31 عاما- في ديترويت بيستونز بالـ NBA وتنقل بين العديد من الأندية، وفي المنطقة العربية لعب مع مع الوصل الإماراتي في 2018 والنفط العراقي في 2022، وحاليا يلعب مع نيو تايبي كينجز التايواني.

بينما يلعب باتريك جاردنر (24 عامايلعب في دوري الجامعات الأمريكي، وهو لاعب مصري أمريكي، من أم مصرية، واتجه مؤخرا لتمثيل منتخب مصر.

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أما علي -27 عامًا- فقد لعب في العديد من الاندية الإسبانية وآخرها سان بابلو بورجوس.

وبذلك ينضم الثلاثي الجديد إلى عيسى ليونز المحترف الأساسي الموجود بصفوف الأحمر.

ويلعب الأهلي في مجموعة مع أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

وتبدأ منافسات المجموعة يوم 19 أبريل في مصر.

وتتكون البطولة من 3 مجموعات يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث، إلى الدور ربع الناهئي.

وتقام البطولة من ربع النهائي بالنظام الاقصائي في رواندا بين ٢٤ مايو وحتى 1 مايو.

يذكر أن الأهلي حامل لقب النسخة الماضية، وأن الفائز بالبطولة يتأهل إلى كأس العالم للأندية.

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