مؤتمر جوميز: سأمنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني

قال جوزيه جوميز مدرب الزمالك، إنه سيمنح الفرصة عدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني للتعرف عليهم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك في ختام دور مجموعات الكونفدرالية أمام سوار الغيني يوم الأحد 3 مارس القادم على استاد القاهرة، وذلك بعد ضمانه التأهل كمتصدر للمجموعة بـ13 نقطة.

وعن المنافسة في حراسة المرمى، قال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الداخلية بالدوري: "الزمالك يضم حارسين على أعلى مستوى، والمنافسة بينها أمر صحي، والجميع يحارب من أجل حجز مكانه في التشكيل وكل هذا في مصلحة الفريق".

ولعب محمد صبحي أساسيا أمام الداخلية والإسماعيلي بالدوري، فيما شارك عواد أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية.

وأعرب مدرب الزمالك، عن سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أنه في فترة تعرف على اللاعبين، وقام بمنح الجميع فرصة حتى يتعرف عليهم.

وحقق الزمالك الفوز على حساب الداخلية بهدف نظيف سجله عمر جابر في الدقيقة 82، في إطار مباريات الجولة الـ14 من الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ11، فيما توقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

وعلق جوميز: "كنت أتمنى تسجيل أهداف مبكرة في لقاء اليوم لمنح فرصة لعدد أكبر من اللاعبين في اللقاء".

وتابع: "لا أفضل تعديل أماكن اللاعبين ومراكزهم في الملعب من أجل مصلحة الفريق".

واختتم: "ياسر حمد حصل على الفرصة في لقاء أبو سليم السابق في بطولة كأس الكونفدرالية، وعدم مشاركته أمام الداخلية أمر عادي خاصة وأن الفريق يضم عدد كبير في كل المراكز".