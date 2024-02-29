مؤتمر جوميز: سأمنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني

الخميس، 29 فبراير 2024 - 22:24

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

قال جوزيه جوميز مدرب الزمالك، إنه سيمنح الفرصة عدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني للتعرف عليهم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك في ختام دور مجموعات الكونفدرالية أمام سوار الغيني يوم الأحد 3 مارس القادم على استاد القاهرة، وذلك بعد ضمانه التأهل كمتصدر للمجموعة بـ13 نقطة.

وعن المنافسة في حراسة المرمى، قال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الداخلية بالدوري: "الزمالك يضم حارسين على أعلى مستوى، والمنافسة بينها أمر صحي، والجميع يحارب من أجل حجز مكانه في التشكيل وكل هذا في مصلحة الفريق".

أخبار متعلقة:
حارس مرمى الداخلية: توقعت الحصول على جائزة رجل مباراة الزمالك في مباراته الـ200 مع الزمالك.. عمر جابر يسجل هدفه الـ14 جوميز: هذه مشكلة الزمالك أمام الداخلية.. وهكذا نسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي

ولعب محمد صبحي أساسيا أمام الداخلية والإسماعيلي بالدوري، فيما شارك عواد أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية.

وأعرب مدرب الزمالك، عن سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أنه في فترة تعرف على اللاعبين، وقام بمنح الجميع فرصة حتى يتعرف عليهم.

وحقق الزمالك الفوز على حساب الداخلية بهدف نظيف سجله عمر جابر في الدقيقة 82، في إطار مباريات الجولة الـ14 من الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ11، فيما توقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

وعلق جوميز: "كنت أتمنى تسجيل أهداف مبكرة في لقاء اليوم لمنح فرصة لعدد أكبر من اللاعبين في اللقاء".

وتابع: "لا أفضل تعديل أماكن اللاعبين ومراكزهم في الملعب من أجل مصلحة الفريق".

واختتم: "ياسر حمد حصل على الفرصة في لقاء أبو سليم السابق في بطولة كأس الكونفدرالية، وعدم مشاركته أمام الداخلية أمر عادي خاصة وأن الفريق يضم عدد كبير في كل المراكز".

جوزيه جوميز الزمالك الدوري الكونفدرالية سوار الغيني مدرب الزمالك
نرشح لكم
حارس مرمى الداخلية: توقعت الحصول على جائزة رجل مباراة الزمالك مدرب الداخلية: خطأ دفاعي حرمنا من التعادل أمام الزمالك.. وجوميز لم يفاجئني في مباراته الـ200 مع الزمالك.. عمر جابر يسجل هدفه الـ14 جوميز: هذه مشكلة الزمالك أمام الداخلية.. وهكذا نسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي طردان وشهر بدون فوز.. تعادل سموحة وفيوتشر في الدوري رصاصة عمر جابر تهدي جوميز فوزه الأول.. الزمالك يجتاز الداخلية في الدقائق الأخيرة انتهت الدوري - سموحة (1) - (1) مودرن فيوتشر انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الداخلية
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: سأمنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني 30 دقيقة | الدوري المصري
حارس مرمى الداخلية: توقعت الحصول على جائزة رجل مباراة الزمالك 43 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - استمرار استبعاد كهربا.. 5 غيابات للإصابة أمام يانج أفريكانز 48 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الداخلية: خطأ دفاعي حرمنا من التعادل أمام الزمالك.. وجوميز لم يفاجئني 57 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن وموقف المشرف على المنتخب 58 دقيقة | منتخب مصر
في مباراته الـ200 مع الزمالك.. عمر جابر يسجل هدفه الـ14 ساعة | الكرة المصرية
جوميز: هذه مشكلة الزمالك أمام الداخلية.. وهكذا نسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
هدف حمدي ليس كافيا.. الوكرة يخسر أمام متذيل ترتيب الدوري القطري ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو