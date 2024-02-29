حارس مرمى الداخلية: توقعت الحصول على جائزة رجل مباراة الزمالك

يرى محمد مجدي حارس مرمى الداخلية أن فريقه قدم مباراة جيدة امام الزمالك لكن التوفيق لم يحالفه.

وتغلب الزمالك على ضيفه الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مجدي عبر "أون تايم سبورتس: "درسنا الزمالك جيدا وعناصره المميزة ولكن التوفيق لم يحالفنا. أجتهد في التدريبات من أجل الظهور بشكل جيد مع الفريق".

وكشف "توقعت تقديم مباراة قوية أمام الزمالك والحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وسجل عمر جابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وبذلك يحقق جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد فوزه الأول في الدوري مع الأبيض، من مباراته الثانية في المسابقة والثالثة مع الزمالك في جميع المسابقات.

وتعادل جوميز في المباراة الأولى مع الإسماعيلي بدون أهداف، فيما فاز على أبو سليم الليبي 2-1 في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بذلك يتقدم الزمالك إلى المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند 8 نقاط من 13 مباراة، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

الفوز هو الأول للزمالك أيضا في آخر 3 مباريات بالدوري، بعد الخسارة أمام المصري والتعادل مع الإسماعيلي.