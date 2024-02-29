قائمة الأهلي - استمرار استبعاد كهربا.. 5 غيابات للإصابة أمام يانج أفريكانز

يستعد الأهلي لخوض المباراة الأخيرة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام ضيفه يانج أفريكانز التنزاني لحسم صدارة المجموعة.

وعلم FilGoal.com باستمرار استبعاد عدة لاعبين أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس - محمد هاني - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو - كريم فؤاد - وسام أبو علي - أنتوني موديست

أما المستبعدون وأسباب غيابهم فجاءت كالتالي:

محمود الزنفلي وعمر كمال - غير مقيدين قاريا

محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي "كريستو" - للإصابة

محمود كهربا وأحمد عبد القادر وكريم وليد ومحمود متولي - أسباب فنية

ويستعد الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في آخر جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء غد الجمعة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يانج افريكانز يحل ثانيا بـ 8 نقاط.

وحسم الفريقان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويتبقى فقط المنافسة على الصدارة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي.. 9 نقاط

يانج أفريكانز.. 8 نقاط

شباب بلوزداد.. 5 نقاط

ميدياما.. 3 نقاط.