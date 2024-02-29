قائمة الأهلي - استمرار استبعاد كهربا.. 5 غيابات للإصابة أمام يانج أفريكانز

الخميس، 29 فبراير 2024 - 22:06

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي

يستعد الأهلي لخوض المباراة الأخيرة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام ضيفه يانج أفريكانز التنزاني لحسم صدارة المجموعة.

وعلم FilGoal.com باستمرار استبعاد عدة لاعبين أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إسدال الستار على قضية كهربا مصدر من الأهلي لـ في الجول: تسديد غرامة كهربا ضمن نتاج زيارة المجلسين.. وطريقة الدفع الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام يانج أفريكانز الشناوي يبدأ الركض.. وأخبار سارة في دفاع الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس - محمد هاني - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو - كريم فؤاد - وسام أبو علي - أنتوني موديست

أما المستبعدون وأسباب غيابهم فجاءت كالتالي:

محمود الزنفلي وعمر كمال - غير مقيدين قاريا

محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي "كريستو" - للإصابة

محمود كهربا وأحمد عبد القادر وكريم وليد ومحمود متولي - أسباب فنية

ويستعد الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في آخر جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء غد الجمعة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يانج افريكانز يحل ثانيا بـ 8 نقاط.

وحسم الفريقان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويتبقى فقط المنافسة على الصدارة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي.. 9 نقاط

يانج أفريكانز.. 8 نقاط

شباب بلوزداد.. 5 نقاط

ميدياما.. 3 نقاط.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي يانج أفريكانز كهربا
نرشح لكم
مؤتمر جوميز: سأمنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني حارس مرمى الداخلية: توقعت الحصول على جائزة رجل مباراة الزمالك مدرب الداخلية: خطأ دفاعي حرمنا من التعادل أمام الزمالك.. وجوميز لم يفاجئني حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن وموقف المشرف على المنتخب في مباراته الـ200 مع الزمالك.. عمر جابر يسجل هدفه الـ14 جوميز: هذه مشكلة الزمالك أمام الداخلية.. وهكذا نسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي طردان وشهر بدون فوز.. تعادل سموحة وفيوتشر في الدوري رصاصة عمر جابر تهدي جوميز فوزه الأول.. الزمالك يجتاز الداخلية في الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: سأمنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين أمام سوار الغيني ساعة | الدوري المصري
حارس مرمى الداخلية: توقعت الحصول على جائزة رجل مباراة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - استمرار استبعاد كهربا.. 5 غيابات للإصابة أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة المصرية
مدرب الداخلية: خطأ دفاعي حرمنا من التعادل أمام الزمالك.. وجوميز لم يفاجئني ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن وموقف المشرف على المنتخب ساعة | منتخب مصر
في مباراته الـ200 مع الزمالك.. عمر جابر يسجل هدفه الـ14 ساعة | الكرة المصرية
جوميز: هذه مشكلة الزمالك أمام الداخلية.. وهكذا نسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
هدف حمدي ليس كافيا.. الوكرة يخسر أمام متذيل ترتيب الدوري القطري 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو