مدرب الداخلية: خطأ دفاعي حرمنا من التعادل أمام الزمالك.. وجوميز لم يفاجئني

الخميس، 29 فبراير 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

شدد عمرو حسن مدرب الداخلية على أن فريقه كان قريبا من الخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك.

وتغلب الزمالك على ضيفه الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو حسن مدرب الداخلية عبر "أون تايم سبورتس": "كنا قربين من الحصول على نقطة ولكن خطأ دفاعي منح الزمالك الفوز. موقفنا صعب في جدول الدوري ما يجعلنا نبحث عن تجميع أكبر عدد من النقاط".

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وأضاف "أغلقنا المساحات وقربنا الخطوط ولعبنا بشكل دفاعي جيد أمام الزمالك. راض عن أداء فريقي وسنبدأ من الآن التحضير لمواجهة طلائع الجيش".

وأتم "جوميز لعب بنفس الأفكار التي طبقها خلال مباراتي الإسماعيلي وأبوسليم ولكن مع التدوير في بعض العناصر. درسنا الزمالك جيدا ولكنه يبقى فريقا كبيرا ويضم عناصر مميزة".

وسجل عمر جابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وبذلك يحقق جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد فوزه الأول في الدوري مع الأبيض، من مباراته الثانية في المسابقة والثالثة مع الزمالك في جميع المسابقات.

وتعادل جوميز في المباراة الأولى مع الإسماعيلي بدون أهداف، فيما فاز على أبو سليم الليبي 2-1 في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بذلك يتقدم الزمالك إلى المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند 8 نقاط من 13 مباراة، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

الفوز هو الأول للزمالك أيضا في آخر 3 مباريات بالدوري، بعد الخسارة أمام المصري والتعادل مع الإسماعيلي.

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