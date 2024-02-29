في مباراته الـ200 مع الزمالك.. عمر جابر يسجل هدفه الـ14

سجل عمر جابر أول أهدافه خلال الموسم الحالي بقميص نادي الزمالك.

وأحرز عمر جابر هدف فوز الزمالك على الداخيلة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري.

عمر جابر وصل إلى الهدف رقم 14 بشكل عام الزمالك الذي لعب بين صفوفه بين عامي 2010-2016 قبل أن يعود إليه في الموسم الماضي قادما من بيراميدز.

وخاض عمر جابر 15 مباراة مع الزمالك في جميع المسابقات بالموسم الحالي وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وبشكل عام لعب جابر 200 مباراة مع الزمالك وسجل 14 هدفا في جميع المسابقات.

وتغلب الزمالك على ضيفه الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

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أسيست على طريقة مودريتش من دونجا وشومة في المرمى من عمر جابر🏹🔥 الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك الداخلية ⚽️ pic.twitter.com/718W0ZLGJU — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 29, 2024

وبذلك يحقق جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد فوزه الأول في الدوري مع الأبيض، من مباراته الثانية في المسابقة والثالثة مع الزمالك في جميع المسابقات.