جوميز: هذه مشكلة الزمالك أمام الداخلية.. وهكذا نسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي

أبدى جوزيه جوميز مدرب الزمالك اعتقاده بضرورة تحويل الاستحواذ إلى فرص أكثر قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 مارس.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "استحوذنا على الكرة ولم نخلق الفرص بالشكل المطلوب في الشوط الأول".

"لدينا مباراة هامة بعد أيام (أمام الأهلي) ولكن أولا أمامنا مباراة في كأس الكونفدرالية يجب أن نستعد لها".

"نعرف أن الأهلي فريق كبير ولديه لاعبين رائعين، ولذلك يجب أن نحضر أنفسنا لنحاول الفوز عليهم، والمباريات النهائية لا تُلعب فقط بل تُكسب".

"التاريخ لا يتذكر من يلعب جيدا بل من يفوز ونريد أن نكون جزءا من هذا التاريخ، وكل ما نحتاج إليه هو تحويل الاستحواذ إلى المزيد من الفرص".

وتغلب الزمالك على الداخلية بهدف دون رد سجله عمر جابر في الدقيقة 83.

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أسيست على طريقة مودريتش من دونجا وشومة في المرمى من عمر جابر🏹🔥 الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك الداخلية ⚽️ pic.twitter.com/718W0ZLGJU — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 29, 2024

ويلعب الزمالك في ختام دور مجموعات الكونفدرالية أمام سوار الغيني يوم الأحد 3 مارس القادم على استاد القاهرة.

ثم يسافر الأبيض إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك يوم الجمعة 8 مارس.