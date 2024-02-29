طردان وشهر بدون فوز.. تعادل سموحة وفيوتشر في الدوري

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة سموحة، ومودرن فيوتشر، والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

ورفع سموحة رصيده لـ19 نقطة في المركز السابع، نفس رصيد طلائع الجيش، فيما رفع فيوتشر رصيده لـ15 نقطة في المركز الـ12.

شهد الشوط الأول إثارة، بعدما حصل سموحة على ضربة جزاء في الدقيقة 26، نفذها حسام حسن في الشباك معلنا الهدف الأول للفريق السكندري.

وازدادت الأمور سوءًا لفريق فيوتشر بعد طرد محمود رزق مدافع الفريق، بعد تدخل قوي ضد عبد الرحمن عامر.

وانقلبت الأمور مع نهاية الشوط الأول، بعد طرد محمد مغربي مدافع سموحة في الدقيقة 44 إثر تدخل قوي ضد محمد محمود.

ونجح فيوتشر بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول، في التعادل عن طريق جوناثان نجويم الذي نفذ ضربة ثابتة بطريقة رائعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تعرض حسام حسن لإصابة قوية بعد اصطدم تسديدة عمرو السيسي في رأسه، ليخرج ويحل فادي فريد بدلا منه.

وكاد فيوتشر أن يسجل هدف التقدم عن طريق محاولتين لأحمد عاطف الأولى في الدقيقة 85 بعد عرضية رائعة من محمود شعبان سددها مهاجم فيوتشر خلفية مزدوجة أعلى العارضة، قبل أن تتكرر المحاولة عن طريق عرضية من الجانب الآخر لجوناثان نجويم لعبها عاطف رأسية مرت بجوار القائم بقليل، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بتعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

وحصل عبد الرحمن عامر لاعب سموحة، على جائزة رجل المباراة.

video:1

ولم ينجح نادي مودرن فيوتشر في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري، ليُنهي شهر فبراير دون أي فوز، بالخسارة أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، والتعادل أمام المقاولون بهدفين لكل فريق، قبل التعادل أمام سموحة اليوم الخميس، بهدف لكل فريق.

كما لم ينجح سموحة في تحقيق أي فوز خلال فبراير، بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين، ثم التعادل أمام البنك الأهلي، وإنبي، وأخيرًا مودرن فيوتشر.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة حاسمة بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية أمام الهلال الليبي يوم الأحد المقبل.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 8 نقاط، خلف اتحاد العاصمة المتصدر بـ10 نقاط، وهلال بنغازي الليبي ثالثا برصيد 6 نقاط، وفي ذيل المجموعة سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بـ4 نقاط