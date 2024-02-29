رصاصة عمر جابر تهدي جوميز فوزه الأول.. الزمالك يجتاز الداخلية في الدقائق الأخيرة

الخميس، 29 فبراير 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

الزمالك 1-0 الداخلية

تغلب الزمالك على ضيفه الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

سجل عمر جابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وبذلك يحقق جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد فوزه الأول في الدوري مع الأبيض، من مباراته الثانية في المسابقة والثالثة مع الزمالك في جميع المسابقات.

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وتعادل جوميز في المباراة الأولى مع الإسماعيلي بدون أهداف، فيما فاز على أبو سليم الليبي 2-1 في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بذلك يتقدم الزمالك إلى المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند 8 نقاط من 13 مباراة، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

الفوز هو الأول للزمالك أيضا في آخر 3 مباريات بالدوري، بعد الخسارة أمام المصري والتعادل مع الإسماعيلي.

شوط سلبي ولكن

البداية أتت في الدقيقة 18 برأسية طائشة من ناصر منسي مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 20 سدد عبد الله السعيد كرة أخرى جاورت القائم.

وحاول ناصر منسي من رأسية خطيرة ولكن تألق حارس الداخلية محمد مجدي بالتصدي في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 39 سدد محمود حسونة كرة خطيرة في منتصف مرمى الزمالك تصدى لها محمد صبحي.

وكاد حسام عبد المجيد أن يسجل بالرأس في الدقيقة 43 ولكن أبعدها محمد مجدي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حتى أتى الهدف

أجرى جوميز تبديل الزمالك الأول بنزول مصطفى شلبي بدلا من سيف جعفر مع انطلاق الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 56 سدد أحمد سيد زيزو ولكن واصل مجدي تصدياته.

وحل عمر جابر بدلا من أحمد فتوح في الدقيقة 59.

على الجانب الآخر أتى إسلام عبد النعيم وتونجي أوموتوشو بدلا من مصطفى فوزي وزياد طارق في الدقيقة 63.

ثم حل يوسف أوباما بدلا من ناصر ماهر بصفوف الزمالك في الدقيقة 67.

وأتى سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى الزناري في الدقيقة 75.

وسدد مصطفى شلبي كرة خطيرة في الدقيقة 82 ولكن تصدى لها مجدي مجددا.

وأخيرا انهار الجدار في الدقيقة 83 بعد بينية رائعة من نبيل عماد أنهاها عمر جابر بتسديدة قوية.

بذلك يتقدم الزمالك إلى المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند 8 نقاط من 13 مباراة، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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