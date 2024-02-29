الشناوي يبدأ الركض.. وأخبار سارة في دفاع الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز
الخميس، 29 فبراير 2024 - 20:15
كتب : FilGoal
أجرى فريق الأهلي مرانه الختامي استعدادا لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
محمد عبد المنعم
النادي : الأهلي
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران الفريق وعقد جلسة قصيرة مع خالد بيبو مدير الكرة وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي.
وبدأ الحارس محمد الشناوي تدريبات الركض حول الملعب اليوم.
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محمد الشناوي يبدأ تدريبات الركض حول الملعب 📸#محمد_الشناوي #الأهلي #تدريبات_الاهلي #AlAhlySC pic.twitter.com/67iKNqjKPO— FilGoal (@FilGoal) February 29, 2024
وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بخلع في الكتف سيتسبب بغيابه لنهاية الموسم وفقا للتقديرات.
وتعرض الشناوي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.
فيما شارك محمد عبد المنعم مدافع الفريق بصورة طبيعية خلال المران.
وكذلك شارك عمر كمال عبد الواحد في تدريبات الفريق بصورة طبيعية.
ويستعد الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في آخر جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء غد الجمعة.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يانج افريكانز يحل ثانيا بـ 8 نقاط.
وحسم الفريقان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويتبقى فقط المنافسة على الصدارة.
ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:
الأهلي.. 9 نقاط
يانج أفريكانز.. 8 نقاط
شباب بلوزداد.. 5 نقاط
ميدياما.. 3 نقاط.