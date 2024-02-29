انتهت الدوري - سموحة (1) - (1) مودرن فيوتشر

يلعب سموحة أمام مودرن فيوتشر ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com تغيطة حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد مودرن فيوتشر.

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انتهت المباراة بتعادل سموحة ومودرن فيوتشر بهدف لكل فريق.

ق 89.. عرضية رائعة من جوناثان نجويم لعبها أحمد عاطف رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

ق 85.. خطيررررة عرضية رائعة من محمود شعبان ليسددها أحمد عاطف خلفية مزدوجة أعلى العارضة.

ق 78 .. بطاقة صفراء لفادي فريد في أول تدخل على لاعب فيوتشر بعد نزوله.

ق 77 .. خروج حسام حسن للإصابة وعبدالرحمن عامر ونزول فادي فريد والمغربي لحسن دهدوه.

ق 74 .. تبديل لفيوتشر بخروج عمرو السيسي ونزول محمد صادق بدلاً منه.

ق 72.. عمرو السيسي يسدد الكرة لترتطم في رأس حسام حسن ليسقط ويتدخل الجهاز الطبي على الفور ليخرج مهاجم سموحة محمولاً نتيجة الإصابة.

ق 64 تبديلان لسموحة بنزول محمد سعيد ومصطفى البدري وخروج إسلام جابر ومحمد كناريا

ق 63 تبديل لمودرن فيوتشر بنزول علي زعزع بدلا من محمد محمود

ق 53 جنش يتألق ويبعد كرة عرضية خطيرة من إسلام جابر لاعب سموحة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق7+45 هدف خرافي عن طريق جوناثان نجويم الذي نفذ ضربة ثابتة بطريقة رائعة.

ق44 بطاقة حمراء في وجه محمد مغربي مدافع سموحة بعد التدخل على محمد محمود

ق27 بطاقة حمراء للاعب محمود رزق مدافع مودرن فيوتشر بعد تدخل قوي على عبد الرحمن عامر

ق26 حسام حسن يسجل الهدف الأول لسموحة من ركلة جزاء

ق10 هجوم متبادل بين الفريقين بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

انطلاق المباراة