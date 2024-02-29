انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الداخلية
الخميس، 29 فبراير 2024 - 19:02
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع الداخلية على استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري المصري.
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ق 83 جووول عمر جابر يسجل الهدف المنتظر بعد تمريرة بينية رائعة من نبيل عماد وتسديدة قوية من جابر
ق 82 تسديدة من مصطفى شلبي ولكن الحارس يتصدى
ق 75 سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى الزناري
ق 67 يوسف أوباما بدلا من ناصر ماهر
ق 63 إسلام عبد النعيم وتونجي أوموتوشو بدلا من مصطفى فوزي وزياد طارق
ق 59 عمر جابر بدلا من أحمد فتوح
ق 56 زيزو يسدد والحارس محمد مجدي يتصدى
ق 46 تبديل أول للزمالك بنزول مصطفى شلبي بدلا من سيف جعفر
الشوط الثاني
ق 43 اوووه حسام عبد المجيد يسدد رأسية خطيرة للغاية من داخل المنطقة ومحمد مجدي يتصدى
ق 39 محمود حسونة يسدد كرة خطيرة في منتصف المرمى وصبحي يتصدى
ق 23 رأسية خطيرة من ناصر منسي ولكن الحارس محمد مجدي يتصدى
ق 20 تسديدة من عبد الله السعيد ولكن بجوار القائم
ق 18 رأسية طائشة من ناصر منسي تمر بجوار القائم
بداية المباراة