انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الداخلية

الخميس، 29 فبراير 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك × الداخلية

يلتقي الزمالك مع الداخلية على استاد القاهرة في الجولة 14 من الدوري المصري.

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ق 83 جووول عمر جابر يسجل الهدف المنتظر بعد تمريرة بينية رائعة من نبيل عماد وتسديدة قوية من جابر

ق 82 تسديدة من مصطفى شلبي ولكن الحارس يتصدى

ق 75 سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى الزناري

ق 67 يوسف أوباما بدلا من ناصر ماهر

ق 63 إسلام عبد النعيم وتونجي أوموتوشو بدلا من مصطفى فوزي وزياد طارق

ق 59 عمر جابر بدلا من أحمد فتوح

ق 56 زيزو يسدد والحارس محمد مجدي يتصدى

ق 46 تبديل أول للزمالك بنزول مصطفى شلبي بدلا من سيف جعفر

الشوط الثاني

ق 43 اوووه حسام عبد المجيد يسدد رأسية خطيرة للغاية من داخل المنطقة ومحمد مجدي يتصدى

ق 39 محمود حسونة يسدد كرة خطيرة في منتصف المرمى وصبحي يتصدى

ق 23 رأسية خطيرة من ناصر منسي ولكن الحارس محمد مجدي يتصدى

ق 20 تسديدة من عبد الله السعيد ولكن بجوار القائم

ق 18 رأسية طائشة من ناصر منسي تمر بجوار القائم

بداية المباراة

الزمالك الدوري المصري الداخلية
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