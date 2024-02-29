انتهت الدوري السعودي - النصر (4) - (4) الحزم.. تعادل مثير

يلعب النصر أمام الحزم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر أمام الحزم بعد تعرضه للإيقاف لمدة مباراة.

ويقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر أمام الحزم ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

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نهاية المباراة

ق10+90 باولو ريكاردو يسجل هدف التعادل الرابع لنادي الحزم

ق4+90 ماني يسجل الهدف الرابع لنادي النصر من ركلة جزاء

ق84الحزم يسجل الهدف الثالث عن طريق فايز سليماني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء تسكن يسار المرمي

ق71 النصر يسجل الهدف الثالث عن طريق أندرسون تاليسكا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أليكس تيليس تسكن يمين المرمي

ق66 الحزم يسجل الهدف الثاني عن طريق توزي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من احمد الجويد تسكن يمين المرمي

ق61 النصر يسجل الهدف الثاني عن طريق أندرسون تاليسكا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أيمن يحيي تسكن وسط المرمي

ق53 أحمد المحيمد يسجل هدف التعادل لنادي الحزم

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق31 تاليسكا يسجل هدف التقدم لنادي النصر من ركلة جزاء

ق30 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح فريق النصر بعد تدخل على سامي النجعي لاعب النصر داخل منطقة الجزاء

ق14 فرصة ضائعة لفريق النصر تسديدة عالمرمي عن طريق مارسيلو بروزوفيتش يسدد قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق3 فرصة ضائعة لفريق النصر تسديدة عالمرمي عن طريق أندرسون تاليسكا يسدد من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

انطلاق المباراة