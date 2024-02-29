تشكيل الداخلية - زياد طارق ومصطفى فوزي يقودان الهجوم أمام الزمالك
الخميس، 29 فبراير 2024 - 18:42
كتب : محمد عبد العظيم
يقود الثنائي زياد طارق ومصطفى فوزي هجوم الداخلية خلال مواجهة الزمالك.
ويلعب الزمالك أمام الداخلية بعد قليل ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود حمدي
في الدفاع: كريم يحيى- معاذ الحناوي- أحمد عماد- إيهاب سمير
في الوسط: محمود حسونة- كليتشي
أمامهما: أشرف بلقاسم - زياد طارق - محمود أوكا
الهجوم: مصطفى فوزي.
ويحتل الزمالك المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضهم الفريق.
بينما الداخلية في المركز الـ17 وجمع 8 نقطة في 12 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.
نرشح لكم
مباشر الدوري - سموحة (1) - (0) مودرن فيوتشر.. جووول حسام حسن تشكيل الزمالك - عبد الله السعيد وزيزو أساسيان.. وعودة فتوح أمام الداخلية كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إسدال الستار على قضية كهربا مصدر من الأهلي لـ في الجول: تسديد غرامة كهربا ضمن نتاج زيارة المجلسين.. وطريقة الدفع "كما وعد مجلس الإدارة" أول تعليق من الزمالك على سداد غرامة كهربا خبر في الجول - نهاية الأزمة.. محمود كهربا يسدد الغرامة المستحقة لـ الزمالك الزمالك يستقبل بطل "قادرون باختلاف" ويمنحه عضوية النادي ربيعة: لا يوجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي.. ولا ننظر لحسابات سوى الفوز