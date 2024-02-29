تشكيل الداخلية - زياد طارق ومصطفى فوزي يقودان الهجوم أمام الزمالك

يقود الثنائي زياد طارق ومصطفى فوزي هجوم الداخلية خلال مواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك أمام الداخلية بعد قليل ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

في الدفاع: كريم يحيى- معاذ الحناوي- أحمد عماد- إيهاب سمير

في الوسط: محمود حسونة- كليتشي

أمامهما: أشرف بلقاسم - زياد طارق - محمود أوكا

الهجوم: مصطفى فوزي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضهم الفريق.

بينما الداخلية في المركز الـ17 وجمع 8 نقطة في 12 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.