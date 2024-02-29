بيان - بوجبا يدافع عن نفسه بشراسة بعد إيقافه ويكشف خطوته المقبلة

أصدر بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس رده الأول بشأن قرار إيقافه لمدة 4 سنوات بتهمة تعاطي المنشطات.

وجاء بيان بوجبا عبر إنستجرام كالتالي:

لقد علمت اليوم بقرار المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات وأؤمن أن الحكم غير صائب.

أنا حزين ومصدوم ومفطور القلب بعد أن أٌخذ مني كل ما بنيته في مسيرتي الاحترافية كلاعب.

حين أكون حرًا من القيود القانونية ستصبح القصة الكاملة واضحة، ولكني لم أتناول أبدا أي عقاقير ضد قواعد مكافحة المنشطات عن علم أو عمد.

كرياضي محترف ما كنت لأقوي أدائي باستخدام مواد محظورة، ولم أقلل أبدا من احترام زملائي الرياضيين ومشجعي أي فريق لعبت له أو واجهته، أو أغشهم.

بناء على القرار المُعلن اليوم سأستأنف أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وعوقب بوجبا بالإيقاف لمدة 4 سنوات بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

بدأت الأحداث في ديسمبر الماضي، حيث طالب المدعي العام الإيطالي الخاص بتعاطي المنشطات، بإيقاف الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لمدة أربع سنوات.

وتمت محاكمة بوجبا أمام المدعي العام لمكافحة المنشطات، بعدما رفض صفقة الإقرار بالذنب.

وأوضحت التقارير أن عدم اعتراف بوجبا بتعاطي المنشطات جعل مكتب المدعي العام لمكافحة المنشطات يطالب بإيقافه لهذه المدة الطويلة.

وأثبتت إيجابية العينة الثانية لبول بوجبا لاعب يوفنتوس في اختبار تعاطي المنشطات.

وتم إيقاف بوجبا بشكل مؤقت على خلفية تعاطيه المنشطات بعد مباراة أودينيزي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي.

[image:2]

وطلب بوجبا بأن تتاح له فرصة إعادة الاختبار عن طريق هرمون التستوستيرون وسقط في الاختبار مرة أخرى.

يذكر أن بعد سقوط بوجبا في الاختبار الأول قرر السيدة العجوز تجميد راتب بوجبا الذي يتقاضى سنويا ثمانية ملايين يورو.

بالإضافة إلى عدم تدرب لاعب مانشستر يونايتد السابق مع الفريق في الحصص التدريبية الجماعية.

واستند يوفنتوس إلى البند الخامس من رابطة اللاعبين الإيطالية تتيح للأندية إيقاف صرف راتب اللاعب إذا تم إيقافه حتى ولو بشكل احترازي حال فشله في اختبار كشف المنشطات.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس ربما يتجه لفسخ عقد بوجبا والذي سيوفر 30 مليون يورو بعد احتساب الضرائب.

ويمتد عقد بوجبا إلى عام 2026 بعدما انضم ليوفنتوس في صيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.

ومنذ انتقال الفرنسي للبيانكونيري خاض بوجبا 213 دقيقة فقط بقميص يوفنتوس إذ غاب لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب الإصابات.