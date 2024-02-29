مصدر من الأهلي لـ في الجول: تسديد غرامة كهربا ضمن نتاج زيارة المجلسين.. وطريقة الدفع

الخميس، 29 فبراير 2024 - 17:33

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب وحسين لبيب - زيارة مجلس إدارة الأهلي للزمالك

انتهت أزمة محمود كهربا مهاجم الأهلي مع ناديه السابق الزمالك بعد سداد الغرامة المستحقة عليه.

وعلم FilGoal.com أن كهربا نجح في تسديد الغرامة بالكامل ليتم غلق صفحة الأزمة نهائيا.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تسديد كهربا للغرامة لصالح الزمالك ضمن نتاج زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك".

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وأوضح "حدث ذلك بعد تنسيق بين خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي وهاني بيرزي عضو مجلس الزمالك".

أما عن طريقة الدفع فاختتم المصدر تصريحاته "كهربا كان ينقصه مبلغا قليلا وأكمله خلال الأيام السابقة وتم الدفع بما يعادل السعر الرسمي للدولار، وشاملة الفوائد".

وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك وبات اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد.

وخرج كهربا معارا إلى هاتيا سبور التركي خلال تواجده بالأهلي ولعب آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو 2022 أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 12 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

الأهلي الزمالك محمود كهربا الخطيب لبيب خالد مرتجي
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