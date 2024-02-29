"كما وعد مجلس الإدارة" أول تعليق من الزمالك على سداد غرامة كهربا

كتب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد نهاية أزمة محمود كهربا مع القلعة البيضاء.

وكان قد علم FilGoal.com أن كهربا سدد الغرامة المستحقة لنادي الزمالك لتنتهي الأزمة بشكل رسمي.

وكتب سليمان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "كما وعد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تنفيذ حكم كهربا، بفوائده حتى 29 فبراير، مبروك لكل الزملكاوية".

وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك وبات اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد.

وخرج كهربا معارا إلى هاتيا سبور التركي خلال تواجده بالأهلي ولعب آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو 2022 أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 12 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.