مصر تستطيع المشاركة.. EA تطلق أول نسخة من بطولتها الرمضانية

الخميس، 29 فبراير 2024 - 16:38

كتب : FilGoal

بطولة رمضان EA

أعلنت شركة EA Sports إطلاق أول بطولة رمضانية لها على الإطلاق في الشرق الأوسط وذلك للاحتفال مع اللاعبين ومحبي سلسلة EA FC.

ستتضمن البطولة الرمضانية جزئين أولهما يتعلق بالمنافسة على جهاز بلايستيشن 5، أما الجزء الثاني فيتعلق بالمنافسة على هاتف محمول.

وسيتأهل 16 لاعبا للتنافس في النهائيات، وسيتم دعوة اللاعبين ليُكَوِّنوا فرق ثنائية مع رياضيين معروفين وصانعي محتوى والمشاركة في النهائيات بنمط 2 ضد 2 في كل من EA FC 24 على بلايستيشن وأجهزة الهاتف المحمول.

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وتعد المشاركة لنسخة بلايستيشن 5 من البطولة مفتوحة لدول الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بينما المشاركة مفتوحة لبطولة الهواتف المحمولة لمصر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن والجزائر والمغرب وإندونيسيا.

كما سيسنح للزوار الحاضرين في النهائيات فرصة الفوز بجوائز حصرية والمشاركة في مباريات استعراضية ولقاء نجومهم المفضلين ومشاهدة النهائيات مباشرة في SEF Arena في العاصمة السعودية الرياض.

واحتفالا بهذا الحدث تستعد EA لتقديم جائزة كبرى حيث سيحصل الفائز بكل من جزئيها على رحلة مدفوعة التكاليف لشخصين مع تذكرتين لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي في الأول من شهر يونيو المقبل.

تفاصيل البطولة:

بدء التسجيل والتصفيات: 28 فبراير - 13 مارس 2024

البث المباشر للتصفيات: 18 - 19 مارس 2024

البث المباشر لسلسلة المجلس: 20 - 27 مارس 2024

نهائيات بطولة رمضان: 29 مارس 2024

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