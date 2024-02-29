الزمالك يستقبل بطل "قادرون باختلاف" ويمنحه عضوية النادي

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عصر اليوم الخميس، عبد الرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ " قادرون باختلاف" لمنحه العضوية العاملة لنادي الزمالك.

وجاء ذلك في حضور كل من أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وعضو اللجنة البارالمبية، وعمرو الحداد نائباً عن وزير الشباب والرياضة.

وكان عبد الرحمن مصطفى كامل قد أعرب عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي أنهى إجراءات استخراج عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل.

وقال حسين لبيب في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "نعرب عن فخرنا بتواجد عبد الرحمن مصطفى في نادي الزمالك، وأتشرف نيابة عن مجلس الإدارة بتقديم بطاقة العضوية العاملة هدية له، وشرف لنا أن يكون عبد الرحمن عضواً في نادي الزمالك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك "عبد الرحمن مصطفى سيتواجد في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك اليوم لتحليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الداخلية في مسابقة الدوري الممتاز".

وتابع " فرع نادي الزمالك بالسادس من أكتوبر سيكون له أماكن مخصصة لذوي الهمم، وفقا لتأكيدات هشام نصر نائب رئيس النادي".

ومن جانبه أعرب عبد الرحمن مصطفى عن سعادته بالحصول على عضوية نادي الزمالك ووجه الشكر لمجلس إدارة النادي على سرعة تلبية أمنيته بالحصول على عضوية القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي في السادسة مساء الغد، ويشارك عبد الرحمن التحليل للمباراة بصحبة حمادة عبد اللطيف وعبد الحليم علي ووليد عبد اللطيف ويقدمه محمد صبري.

يذكر أن الرئيس السيسي وجه سؤالا إلى البطل الشاب حول توقعاته لهوية الفائز في لقاء الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر المرتقب.

وأجاب عبد الرحمن قائلا "إن شاء الله سيفوز الزمالك بعد الصفقات الجديدة".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022 - 2023.

ويلعب الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر لأول مرة بالسعودية على ملعب الأول بارك.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.