شكوك حول مشاركة بنزيمة في الكلاسيكو السعودي

الخميس، 29 فبراير 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - عبد الرزاق حمد الله

تحوم الشكوك حول قدرة كريم بنزيمة وعبد الله المعيوف ثنائي اتحاد جدة على المشاركة أمام الهلال في قمة الدوري السعودي يوم الجمعة بسبب الإصابة.

وأفادت جريدة الرياضية السعودية يوم الخميس أن الثنائي خضع لفحص بالآشعة على عضلتي الساق.

وأوضح التقرير أن مشاركة الثنائي في الكلاسيكو لم تتأكد من عدمها.

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في حالة غيابهما سينضمان إلى الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال الذي تأكد غيابه عن موقعة الكلاسيكو السعودي.

وذلك بعدما حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الاتفاق يوم الاثنين.

ودخل الصربي المباراة بـ3 بطاقات صفراء، ما وضعه تحت خطر الإيقاف مباراة واحدة، بالتالي عدم المشاركة في لقاء النمور بداعي تراكم البطاقات، إذا نال بطاقةً صفراءً خلال مباراة الاتفاق.

وهو ما حدث في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بسبب تدخل على حارس مرمى الاتفاق.

وحصل ميتروفيتش على البطاقات الصفراء السابقة خلال مباريات فريقه أمام التعاون، والنصر، وأبها ضمن الجولات 13 و15 و18 تواليًا في الدوري.

وقاد اللاعب هجوم الأزرق في 19 مواجهةً من أصل 20 لفريقه في الدوري حتى الآن.

وسجل 19 هدفًا، وضعته في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف خلف البرتغالي كريستيانو رونالد، قائد النصر.

أهداف ميتروفيتش قادت الهلال للتربع على قمة الدوري بفارق 4 نقاط عن النصر.

ويبدو الهلال في طريقه لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط، إذ أنهى الشوط الأول أمام الاتفاق بالتقدم 2-0.

الهلال كريم بنزيمة اتحاد جدة
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