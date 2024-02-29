عامر حسين: لم نجامل الأهلي الذي لعب مباريات أكثر من البقية.. وأمم إفريقيا حرمتنا من 13 جولة

نفى عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات ما يثار بشأن مجاملة الأهلي.

وبرر عامر حسين تصريحاته بأنه لم يكن هناك موعدا متاحا لخوض الأهلي مباريات أكثر في الدوري بسبب ارتباطاته الخارجية والتي جعلته يلعب عدد مباريات أكثر من بقية فرق الدوري.

وقال عامر حسين ساخرا: "الأهلي خاض 7 مباريات فقط في الدوري لأنه أكثر نادي يتم مجاملته، قلنا قبل ذلك من لديه خطة للجدول فليقدمها وسوف نشكره على ذلك".

وأوضح عبر قناة etc "هل توجد مساحة للعب الأهلي أي مباراة في الدوري ولم يحدث؟ بل على العكس الأهلي شارك في السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية والسوبر المحلي والزمالك لم يشارك بهم".

وتابع "تناقشت مع أحمد دياب من قبل على مقترح نظام الدوري الجديد منذ ثلاث سنوات، وعرضنا الأمر بعد إنشاء رابطة الأندية، لكن الفرق رفضت".

وكشف عامر حسين "هناك مشكلة أننا لا نعلم موعد أمم إفريقيا 2025 حتى الآن، فإذا كانت في منتصف يونيو يجب أن تنتهي المسابقة نهاية مايو، أما إذا كانت في يناير ستتوقف المسابقة، وأيضا لدينا كأس العالم للأندية بنظامها الجديد الموسم المقبل".

أما عن موقف الأندية فأجاب "فوجئت بأخبار تفيد أن للأهلي شرط الصعود لمرحلة المنافسة على اللقب في نظام الدوري الجديد بنقاطه، هذا الأمر يتم تطبيقه بالفعل في دوري المحترفين فأين المشكلة؟".

وتابع "ندرس بعد انتهاء الدور الأول الموسم المقبل الحصول على 8 أو 10 فرق وليس 9 حتى لا يكون هناك فريق بدون مباراة في كل جولة، والأرجح أن تكون مرحلة المنافسة على اللقب من 10 أندية ومرحلة منافسة البقاء 8 فرق فقط".

وشدد عامر حسين "إذا تم تطبيق ذلك المقترح سيتم توفير 8 جولات، وطالما أحمد دياب أعلن ذلك بشكل علني فبالتأكيد تم اتخاذ القرار في رابطة الأندية".

وكشف "إقامة المباريات ستكون في الملعب حسب القرعة، وهذا أفضل من إقامة الدوري من مجموعتين".

واختتم عامر حسين تصريحاته "إذا لم يكن هناك أمم إفريقيا هذا الموسم كنا سنستغل فترة الـ 45 يوما بإقامة ما يقارب من 13 جولة".