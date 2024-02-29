يويفا يعاقب بايرن بسبب تصرفات جماهيره

الخميس، 29 فبراير 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

دخلة جماهير بايرن ميونيخ قبل مواجهة مانشستر سيتي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة بايرن ميونيخ بمنع جماهيره من حضور المباراة القادمة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وذلك بعد قيام الجمهور باستخدام الألعاب النارية أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 رغم تحذير النادي من حدوث ذلك بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.

كما قرر يويفا فرض غرامة مالية على النادي البافاري قدرها 50 ألف يورو.

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فيما تم إيقاف دايوت أوباميكانو مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء.

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في ديسمبر الماضي، ناشد نادي بايرن ميونيخ جماهيره بالامتناع عن استخدام الألعاب النارية خلال مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض النادي لغرامة ضخمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعوقب بايرن بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية خلال مباراة كوبنهاجن في الدنمارك ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقتها نشر بايرن بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

بعد استخدام الألعاب النارية المحظورة وإلقاء أشياء بالملعب من جماهير النادي في مباريات دوري أبطال أوروبا، بالتحديد في مباراة الذهاب في كوبنهاجن. تم تغريم النادي بـ40 ألف يورو وحظره من شراء تذاكر للجماهير بالمباراة المقبلة. وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم معاقبة النادي باستبعاد جماهيره من أي مباراة مستقبلية خارج أرضه.

لهذا السبب، يناشد نادي بايرن جميع مشجعيه بالامتناع عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب في المستقبل والكف عن أي سوء سلوك آخر، حيث سيتأثر جميع مشجعي بايرن المسافرين بالعواقب.

سنضع الحكم والعواقب الناتجة على جدول أعمال الاجتماع القادم بين النادي والجماهير، وسيتم مناقشته في الحوار الرسمي بين الطرفين.

وسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة أمام لاتسيو بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسقط البافاري لأول مرة في دور الـ 16 بفخ الخسارة بدوري الأبطال منذ 12 عاما، ولأول مرة يخسر من فريق إيطالي أوروبيا منذ 13 عاما.

ويحسم التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا في لقاء العودة بينهما.

وتقام مباراة العودة يوم 5 مارس المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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